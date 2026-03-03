為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    王毅與以色列外長通話 反對美以攻擊伊朗籲立即停火

    2026/03/03 22:38 中央社
    中國外交部長王毅。（路透）

    新華社報導，中國外長王毅今天與以色列外長薩爾通電話時說，中方反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊，並呼籲立即停止軍事行動，以方要採取確實措施確保中國人員和機構安全；薩爾則表示，以方高度重視並將保護好中國人員和機構安全。

    新華社這則報導中，僅提到薩爾（Gideon Saar）向王毅介紹以方對當前局勢的立場，以及以方將保護中國人員和機構安全。至於薩爾對以方立場的陳述，報導則隻字未提。

    根據報導，王毅向薩爾說，中方一貫主張透過對話協商解決國際和地區熱點問題，各方都應遵守聯合國憲章宗旨和原則，不在國際關係中使用或威脅使用武力，這也符合包括以色列在內各方的根本利益。

    王毅又說，中方多年來致力於推動伊朗擁核問題政治解決，近期的伊美談判正在取得明顯進展，其中也涵蓋以方的安全關切，「遺憾的是這一進程已被炮火打斷」。

    他提到，中方反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊，武力無法真正解決問題，「反而會帶來新的問題和嚴重後遺症。軍事實力的真正價值不在戰場，而在於預防戰爭」。中方呼籲立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延失控。

    王毅宣稱，中方在中東問題上「始終堅持公正立場」，將繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用，並要求以方採取確實措施確保中國人員和機構安全。

