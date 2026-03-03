王毅與以色列外長通話 反對美以攻擊伊朗籲立即停火

中國外交部長王毅。（路透）

新華社報導，中國外長王毅今天與以色列外長薩爾通電話時說，中方反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊，並呼籲立即停止軍事行動，以方要採取確實措施確保中國人員和機構安全；薩爾則表示，以方高度重視並將保護好中國人員和機構安全。

新華社這則報導中，僅提到薩爾（Gideon Saar）向王毅介紹以方對當前局勢的立場，以及以方將保護中國人員和機構安全。至於薩爾對以方立場的陳述，報導則隻字未提。

請繼續往下閱讀...

根據報導，王毅向薩爾說，中方一貫主張透過對話協商解決國際和地區熱點問題，各方都應遵守聯合國憲章宗旨和原則，不在國際關係中使用或威脅使用武力，這也符合包括以色列在內各方的根本利益。

王毅又說，中方多年來致力於推動伊朗擁核問題政治解決，近期的伊美談判正在取得明顯進展，其中也涵蓋以方的安全關切，「遺憾的是這一進程已被炮火打斷」。

他提到，中方反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊，武力無法真正解決問題，「反而會帶來新的問題和嚴重後遺症。軍事實力的真正價值不在戰場，而在於預防戰爭」。中方呼籲立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延失控。

王毅宣稱，中方在中東問題上「始終堅持公正立場」，將繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用，並要求以方採取確實措施確保中國人員和機構安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法