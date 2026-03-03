為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    沙國石油國企遭伊朗報復波及 傳利雅德不排除軍事回應

    2026/03/03 21:49 編譯林家宇／綜合報導
    全球石油巨擘沙烏地阿美煉油廠（Saudi Aramco）位於波斯灣沿岸的拉斯坦努拉遭伊朗攻擊，衝擊能源生產運作。（路透）

    2月28日遭美國、以色列聯手空襲至今，伊朗尚未表露妥協意願，以飛彈、無人機進行的報復行動遍及波斯灣地區。區域內國家的美國使館及石油、天然氣設施皆成潛在目標，德黑蘭也宣布關閉重要航線荷姆茲海峽，對國際能源價格造成衝擊。

    儘管德黑蘭申明鎖定美國資產報復，周邊國家的能源設施和港口接連承受波及。全球石油巨擘沙烏地阿美位於波斯灣沿岸的拉斯坦努拉遭攻擊，迫使暫停部分運作。一名親沙國政府人士向法新社透露，伊朗對石油設施的攻擊，可能引發利雅德軍事回應，「取決於攻擊是否被視為伊朗領導層或流氓無人機對沙烏地阿美的直接攻擊」，若加劇對該公司的打擊，沙國可能鎖定伊朗的石油設施。

    美國、以色列2至3日夜間持續對德黑蘭發動劇烈空襲。據伊朗紅新月會說法，軍事行動已造成787人死亡。以國對黎巴嫩武裝團體真主黨的報復打擊有52人死亡。以色列也有數個地區遭伊朗飛彈擊中，有11人喪生。

