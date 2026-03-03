為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    以色列空襲黎巴嫩 驚見客機在一片砲聲隆隆中「淡定」起飛！

    2026/03/03 21:56 即時新聞／綜合報導
    黎巴嫩一架客機在以色列空襲期間起飛。（美聯社）

    中東戰火擴大，黎巴嫩激進組織真主黨（Hezbollah）與以色列再度爆發武裝衝突。沒想到今天以國空襲黎巴嫩期間，驚見一架客機無懼不長眼的飛彈照常起飛，畫面曝光引發外界熱議。

    黎巴嫩真主黨為報復以色列聯手美國斬首伊朗最高領袖哈米尼，昨天（2日）打破與以自2024年簽署的停火協議，向以國北部發射大量飛彈與無人機。以色列國防軍（IDF）隨後也對黎巴嫩境內的真主黨據點發動強烈空襲，範圍涵蓋首都貝魯特（Beirut）、黎巴嫩南部及貝卡谷地（Beqaa Valley）。

    《美聯社》今天（3日）釋出一段在黎巴嫩境內拍攝到的畫面，沒想到有一架商用客機竟然無懼以色列空襲，在不時傳出槍砲和爆炸聲的背景音下，當作什麼都沒發生照常起飛，經比對尾翼標誌，這架客機很可能是黎巴嫩國航中東航空（MEA）的飛機。

    這段影片曝光後掀起熱議，「儘管空襲並未停歇，貝魯特機場仍維持營運，這要不是黎巴嫩人民特別勇敢，就是以色列軍方展現驚人的精準打擊能力，沒有將目標對準民用航空」、「軍事誤判的風險極高，讓客運航班飛越戰區根本是埋下空難隱患，這家航空到底在想什麼？」、「這太難以想像了，但卻真實在貝魯特發生，和平何時才能到來？為所有受影響的人祈禱」、「一架商用飛機在貝魯特遭受空襲時起飛，再次讓人們看見戰爭與正常生活之間的距離有多近」。

