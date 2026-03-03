為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    中東戰事升溫 捷克與斯洛伐克派專機撤離公民

    2026/03/03 20:12 中央社
    美伊中東戰事升溫，布拉格哈維爾機場前往中東的航班大量取消。捷克與斯洛伐克政府合作，將派遣專機接回滯留海外的捷克與斯洛伐克公民。（歐新社）

    美伊中東戰事升溫，布拉格哈維爾機場前往中東的航班大量取消。捷克與斯洛伐克政府合作，將派遣專機接回滯留海外的捷克與斯洛伐克公民。（歐新社）

    隨著美伊中東戰事擴大，布拉格多班飛往中東的航班相繼取消。由於多國關閉領空與航班停飛，數以千計的捷克旅客滯留中東。捷克政府與斯洛伐克政府合作，派遣專機前往仍在運作的機場，接回滯留海外的捷克與斯洛伐克公民。

    美伊中東戰事升溫，共有17班從布拉格哈維爾機場（Vaclav Havel Airport）出發、前往中東的航班於2日被取消，1日則有32班飛往中東的航班取消。取消的航班包括前往特拉維夫、杜拜、阿布達比與多哈。

    哈維爾機場發言人海特曼科娃（Denisa Hejtmánková）告訴捷克新聞通訊社（ČTK），多數旅客已得知航班受阻情況並留在家中。

    伊朗、以色列與伊拉克於上週宣布關閉領空，卡達、科威特與阿拉伯聯合大公國隨後也採取領空限制措施，數千名捷克公民因此滯留中東。

    捷克總理巴比斯（Andrej Babis）2日上午召開國家安全委員會會議後表示，2架空中巴士客機與8架CASA軍機已待命執行遣返任務，今日安排3班遣返航班。此行動正與斯洛伐克政府協調進行，以便協助斯洛伐克公民與其他歐洲國家公民。

    斯洛伐克也協助捷克旅客。一班從約旦阿卡巴（Aqaba）出發的斯洛伐克航班2日接回3名捷克公民。斯洛伐克當局表示，今日將從安曼再接回另外10名捷克公民。

    許多滯留中東的捷克旅客正嘗試前往仍在營運的機場。對此，捷克外交部建議，身處高風險地區的捷克公民應留在原地，遵守安全指示，不要擅自行動，並透過危機專線聯繫當地捷克大使館或領事館以取得協助。

    根據布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）的引述，外交部長馬欽卡（Petr Macinka）表示，外交部預期這將是一項可能持續數週的大規模行動，並呼籲捷克公民遵守目前發布的旅遊警示。除伊朗與以色列外，旅遊警示現也適用於黎巴嫩、科威特、卡達、巴林與阿拉伯聯合大公國。

    根據捷克外交部資料，目前在外交部旅遊登記系統Drozd中的捷克公民超過6650人，其中約3500人在阿拉伯聯合大公國，約900人在阿曼，另有數百人在約旦與以色列，約100人在沙烏地阿拉伯，數十人在黎巴嫩、巴林與科威特。另伊朗有4人、伊拉克3人、敘利亞2人。

    捷克旅遊登記系統Drozd旨在於危機發生時，向旅客提供即時資訊與協助，已登記於系統的公民將自動收到相關資訊。（編輯：田瑞華）1150303

