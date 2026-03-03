為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    健康亮紅燈？川普被拍到脖子「怪怪的」 白宮御醫全說了！

    2026/03/03 20:35 即時新聞／綜合報導
    川普近日出席公開活動，被發現脖子出現一塊紅瘡或紅疹。（圖翻攝自X:@buffys）

    川普近日出席公開活動，被發現脖子出現一塊紅瘡或紅疹。（圖翻攝自X:@buffys）

    在美軍對伊朗開展大規模軍事打擊之際，美國總統川普的健康狀況又傳出亮紅燈！近日他出席公開活動被發現脖子出現一塊紅瘡或紅疹，引發外界熱議。對此，川普在白宮的私人醫生證實，總統正在接受皮膚方面的預防性治療。

    綜合外媒報導，川普昨天（2日）在白宮出席給退役軍人頒發榮譽獎章的典禮上，被拍到頸部出現疑似紅瘡或紅疹，有些人甚至稱看起來像「帶狀皰疹」（Herpes Zoster），讓已79歲高齡的川普，再掀健康亮紅燈的揣測。

    對此，其私人醫生巴巴貝拉（Sean Barbabella）發聲明表示，總統先生正在其右側頸部，使用一種非常常見的皮膚藥膏，這是一種「預防性的皮膚治療」，大家看到的發紅現象，是該藥膏引起的，可能會持續幾週。不過聲明中並未說明川普使用的藥膏是什麼，也沒有透露川普為何需要接受「皮膚治療」。

