為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗納坦茲核設施受損 IAEA估無放射性影響

    2026/03/03 19:43 即時新聞／綜合報導
    國際原子能總署X平台發文說，根據最新衛星影像可以看到，伊朗納坦茲地下鈾濃縮設施的入口建築近期有一些損傷。（路透）

    國際原子能總署X平台發文說，根據最新衛星影像可以看到，伊朗納坦茲地下鈾濃縮設施的入口建築近期有一些損傷。（路透）

    國際原子能總署（IAEA）今（3）日證實，伊朗位於

    納坦茲（Natanz）的核能設施在美國與以色列針對伊朗的軍事行動中受損，但初步評估不會有放射性影響。

    《路透》報導，IAEA在X平台發文說：「根據最新衛星影像，IAEA現在可以確認，伊朗納坦茲地下鈾濃縮設施的入口建築近期有一些損傷。」

    IAEA補充說：「預期不會有放射性影響，至於在去年6月衝突中嚴重受損的鈾濃縮設施本身，也並未偵測到其他影響。」

    去年6月以色列與美國對伊朗核設施發動攻擊時，納坦茲的地下鈾濃縮設施是伊朗三座當時仍在運作的鈾濃縮廠之一。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播