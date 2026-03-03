伊朗納坦茲核設施受損 IAEA估無放射性影響

國際原子能總署X平台發文說，根據最新衛星影像可以看到，伊朗納坦茲地下鈾濃縮設施的入口建築近期有一些損傷。（路透）

國際原子能總署（IAEA）今（3）日證實，伊朗位於

納坦茲（Natanz）的核能設施在美國與以色列針對伊朗的軍事行動中受損，但初步評估不會有放射性影響。

《路透》報導，IAEA在X平台發文說：「根據最新衛星影像，IAEA現在可以確認，伊朗納坦茲地下鈾濃縮設施的入口建築近期有一些損傷。」

IAEA補充說：「預期不會有放射性影響，至於在去年6月衝突中嚴重受損的鈾濃縮設施本身，也並未偵測到其他影響。」

去年6月以色列與美國對伊朗核設施發動攻擊時，納坦茲的地下鈾濃縮設施是伊朗三座當時仍在運作的鈾濃縮廠之一。

Based on the latest available satellite imagery, IAEA can now confirm some recent damage to entrance buildings of Iran’s underground Natanz Fuel Enrichment Plant （FEP）. No radiological consequence expected and no additional impact detected at FEP itself, which was severely… pic.twitter.com/7CS7BRZo1s — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ （@iaeaorg） March 3, 2026

