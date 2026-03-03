美襲伊朗衝擊中美脆弱休兵協議 紐時：北京可能考慮取消川習會

伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，全國哀悼四十天，圖為伊朗駐北京大使館二日下半旗。（美聯社）

美以空襲行動導致伊朗最高領袖哈米尼身亡，北京強烈譴責此舉是「赤裸裸的政權更迭企圖」，使好不容易緩和的中美關係再度受創。《紐約時報》3日報導指出，面對美國正透過武力打擊北京長期經營的全球戰略盟友，北京有可能考慮取消或延期四月初的美中領袖峰會。

中國外交部長王毅批評美以暗殺他國領導人，並承諾支持伊朗維護主權與安全。此事距川普政府不久前逮捕委內瑞拉總統馬杜羅不遠，北京憂心美方接連對其重要夥伴出手。對中國而言，關鍵在於如何在不損及自身經濟利益、也不進一步激化對美緊張的前提下，對伊朗提供支持。

衝突亦直接波及中國利益。北京證實，一名中國公民在德黑蘭遇害，已緊急撤離逾3000名在伊朗僑民。作為全球最大能源進口國，中國高度依賴荷姆茲海峽航道；若伊朗封鎖或攻擊通行船隻，恐推升油價，衝擊中國經濟。

外力策動政權更迭在中國國內也觸及敏感神經。習近平自2012年執政至今，預計明年將邁入第四任期。在中國官媒發布哈米尼死訊的文章下，有網民留言祝賀伊朗民眾，甚至質疑「下一個會是誰？」；部分暗示伊朗內部歡慶的評論則遭刪除。

「管控對美關係 遠比中東局勢重要」

北京當前最關注的仍是與美國的關係。川普總統與中國國家主席習近平原定於3月31日至4月2日在北京舉行峰會，延續去年10月在釜山達成的貿易休兵協議。白宮已確認行程，中方則稱仍在磋商。分析認為，北京或以延後峰會表達不滿，但同時也有強烈動機維持穩定互動，包括延長貿易休兵、減少對台軍售與放寬科技出口限制。

若取消峰會，中國恐失去既有成果。川普近期展現避免與北京正面衝突的意願，包括延後對台軍售、鬆綁部分晶片出口限制等。曾任拜登政府國家安全會議中國事務主任的格維茨（Julian Gewirtz）表示：「對北京來說，管控好與美國的關係，遠比中東局勢更重要。」

中國快速擴軍 無法如美全球投射武力

中東衝突或許反而有利中國。華府已在當地部署大規模軍力，若深陷其中，勢將分散其在亞太的資源與注意力。不過，北京仍須在伊朗與沙烏地阿拉伯、阿聯等波斯灣國家之間維持平衡。王毅與伊朗外長通話時，也呼籲德黑蘭重視鄰國合理安全關切。

相較美國擁有廣泛軍事同盟，中國僅與北韓簽有防禦條約，與伊朗、委內瑞拉屬戰略合作而非軍事同盟。專家指出，這次事件赤裸裸地暴露了中美在軍事實力上的巨大落差。儘管中國近幾十年快速擴軍，但仍缺乏美國那樣能全球投射武力的能力。

