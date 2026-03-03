深入黎南！以軍地面部署前移 掌控更多戰略位置

以色列3日空襲後的貝魯特南郊現場濃煙沖天。（法新社）

以色列軍方3日證實，已向黎巴嫩南部邊境一帶增派部隊，並部署於新的防禦位置。軍方表示，此舉是為防範真主黨（Hezbollah）攻擊。黎巴嫩軍方則稱，已自多個邊境據點撤回士兵。

據《以色列時報》（The Times of Israel）報導，以色列國防軍（IDF）第91師部隊已深入黎巴嫩南部，超越目前控制的5個據點。軍方發言人修夏尼（Nadav Shoshani）在線上簡報中指出，部隊僅在邊境地區進行防禦性部署，目的是防止平民與重要戰略據點遭到攻擊。

軍方聲明強調，此舉是為了建立強化的前沿防禦姿態，並為以色列北部的居民提供額外的安全防護。

因安全風險 黎巴嫩軍隊重整兵力

《法新社》引述黎巴嫩軍方消息指出，因安全風險，黎巴嫩軍隊已從近期設立的多個邊境據點重新部署士兵。軍方聲明表示，這些據點內總數約每處8至9名的士兵，目前已被撤回所屬基地。

此波地面部署變動，發生在雙方衝突持續之際。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）3日表示，已授權軍方控制更多戰略位置。在此之前，真主黨為報復伊朗最高領袖遭擊斃，已向以色列北部發射多波火箭與無人機，促使以軍針對真主黨的基礎設施進行針對性打擊。

