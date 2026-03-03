為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    深入黎南！以軍地面部署前移 掌控更多戰略位置

    2026/03/03 17:35 編譯陳成良／綜合報導
    以色列3日空襲後的貝魯特南郊現場濃煙沖天。（法新社）

    以色列3日空襲後的貝魯特南郊現場濃煙沖天。（法新社）

    以色列軍方3日證實，已向黎巴嫩南部邊境一帶增派部隊，並部署於新的防禦位置。軍方表示，此舉是為防範真主黨（Hezbollah）攻擊。黎巴嫩軍方則稱，已自多個邊境據點撤回士兵。

    據《以色列時報》（The Times of Israel）報導，以色列國防軍（IDF）第91師部隊已深入黎巴嫩南部，超越目前控制的5個據點。軍方發言人修夏尼（Nadav Shoshani）在線上簡報中指出，部隊僅在邊境地區進行防禦性部署，目的是防止平民與重要戰略據點遭到攻擊。

    軍方聲明強調，此舉是為了建立強化的前沿防禦姿態，並為以色列北部的居民提供額外的安全防護。

    因安全風險 黎巴嫩軍隊重整兵力

    《法新社》引述黎巴嫩軍方消息指出，因安全風險，黎巴嫩軍隊已從近期設立的多個邊境據點重新部署士兵。軍方聲明表示，這些據點內總數約每處8至9名的士兵，目前已被撤回所屬基地。

    此波地面部署變動，發生在雙方衝突持續之際。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）3日表示，已授權軍方控制更多戰略位置。在此之前，真主黨為報復伊朗最高領袖遭擊斃，已向以色列北部發射多波火箭與無人機，促使以軍針對真主黨的基礎設施進行針對性打擊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播