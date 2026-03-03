為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    胸前刺一串日文卻看不懂遭炎上 中國女子急喊愛國澄清：只是刺錯了

    2026/03/03 17:22 即時新聞／綜合報導
    中國女子在胸前刺了一串不知道其含義的日文，發文請網友解答。（擷取自X）

    刺青是一輩子的事情，如果刺的內容是外語，卻沒有事先搞懂其意義，很容易變成尷尬現場。中國女子曾在胸前刺了一串日文，卻看不懂其含義，遂發文請網友解答，隨即引發社群熱議。

    中國社群平台「小紅書」帳號名為「喜歡年上男」的女子昨（2）日發文，曬出胸口特寫照，畫面中清晰可見鎖骨下方刺著日文「僕もなんとかなると思っていた」，並表示自己在未成年時不懂事，不知道是什麼意思，希望有懂日語的網友協助翻譯。文末還不忘強調「我愛中國」，求生欲極強。

    貼文隨即引發熱烈討論，不少網友熱心解答，該句日文意為「我當時也以為船到橋頭自然直」、「我以為我應付得了」、「我曾不信邪」、「我那時候還天真地以為一切都會好起來的」。更有內行人指出「是不是紋錯了，這好像是中島美嘉的歌曲」。

    由於正值國際情勢敏感，部分中國網友對其刺上日文感到不滿，砲轟原PO「精神小妹」、「我年少無知也沒有犯過這種錯」、「實在無法理解將這段文字紋在鎖骨上」、「不懂為啥亂紋身」。

    面對排山倒海的質疑，原PO也不甘示弱回擊，承認自己紋錯刺青，強調「我的身體我做主，我不後悔」，並再度重申立場：「我是中國人，死也是中國鬼，我愛中國！」，希望網友針對翻譯就好，不要對刺青內容「上綱上線」。

