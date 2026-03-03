哈米尼被斬首內幕曝光！習近平恐下令路口監視器全拆

中國街頭的監視器。（路透資料照）

伊朗最高領袖哈米尼被炸身亡，英國《金融時報》2日刊出「斬首」哈米尼內幕報導，稱以色列多年來駭入德黑蘭所有路口的監視器，因此能夠掌握哈米尼維安部隊成員作息，最後達成斬首哈米尼目標。海外中文網站《萬維讀者網》專欄作家張平3日在X平台發文指出，中國領導人習近平，可能因此下令拆除全國的監視器。

《金融時報》報導指出，以色列多年來駭入德黑蘭所有路口的監視器，因此能夠掌握伊朗革命衛隊所屬「瓦利·阿姆爾保護部隊」（Wali Amr Protection Corps，哈米尼的維安部隊）成員在巴斯德街（Pasteur Street）上下班的時間。有意思的是，在這項行動中提供關鍵人力情報的不是摩薩德（以色列情報特務局），而是美國中情局（CIA）。

張平在發文中指出，而中國目前擁有全球最龐大的影像監控網絡。據估算，截至2025年底，中國全國安裝的監控攝影機總數已超過7.5億至8億之間，平均每2人就擁有1支監控攝影機，遠超過世界大多數國家，全球約50%監控攝影機位於中國。

根據Comparitech和IHS Markit等第三方研究機構推算，中國下列城市在監控攝影機密度上持續領先：重慶以每千人擁有260萬至450萬支居全球之冠；北京平均每千人擁有120萬至350萬支，政治核心區域全面覆蓋；上海平均每千人擁有110萬支至320萬支，且具智慧識別能力；深圳平均每千人擁有100萬支至300萬支，且配備人工智慧（AI）分析的高性能鏡頭。

在新安裝的監控設備中，超過35%具備邊緣AI（Edge AI）分析能力，能夠實時進行人臉識別、步態識別、人群聚集預警和交通違規自動判定。

這些新安裝監控設備也具備4K/8K超高畫質，高端城市區域已開始大規模鋪設4K以上解析度的攝影機，以確保在複雜光線下也能精準捕捉面部特徵，並提供視訊安全監控即服務（VSaaS），雲端存儲和大數據分析成為主流，系統不僅記錄「誰在哪」，還能分析「誰常和誰在一起」，形成複雜的行為影像。

張平在發文中諷刺寫道，「有沒有想過這個問題：你安裝了無數多的攝像頭來監控你的民眾，最終這些攝像頭出賣了你自己？」因此研判，習近平可能因此下令，拆除全國的監視器。

