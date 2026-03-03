川普關稅法律戰2連敗！美上訴法院駁回延後退款訴訟

川普的對等關稅措施被判定違法。（路透檔案照）

美國聯邦上訴法院2日駁回美國總統川普延後關稅退款有關法律程序的要求，致使該訴訟將在下級法院繼續進行。

美國最高法院上月判決川普引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）向全球課徵對等關稅與芬太尼有關關稅違法，隨著企業提出訴訟，要求還款，一場複雜的法律戰就此展開。截至2025年底，該非法關稅讓美國政府進帳逾1300億美元。

川普政府上週五要求，還款訴訟應延後4個月，再向美國國際貿易法庭提出。不過該要求2日遭美國聯邦上訴巡迴法院駁回。

向法院提訴請求還款的一個小型企業團體指出，川普政府長達數月的延後「顯然是不合理的；法院不應接受政府訴求，給與最高法院顯然將認為不恰當的救濟形式」。

代表一些小型企業，挑戰川普關稅措施的「自由正義中心」（Liberty Justice Center）估計，向聯邦法院提訴要求還款的案件超過900件，其中包括上月提訴的快遞與貨運巨頭聯邦快遞（FedEx）、在最高法院判決前提訴的零售巨擘好市多（Costco），以及近期提起還款訴訟的家電大廠Dyson與化妝品巨頭萊雅（L’Oreal）。

一些分析師估計，超過1000家企業實體涉及這場還款法律戰。

