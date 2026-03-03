為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普關稅法律戰2連敗！美上訴法院駁回延後退款訴訟

    2026/03/03 16:26 編譯魏國金／台北報導
    川普的對等關稅措施被判定違法。（路透檔案照）

    川普的對等關稅措施被判定違法。（路透檔案照）

    美國聯邦上訴法院2日駁回美國總統川普延後關稅退款有關法律程序的要求，致使該訴訟將在下級法院繼續進行。

    美國最高法院上月判決川普引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）向全球課徵對等關稅與芬太尼有關關稅違法，隨著企業提出訴訟，要求還款，一場複雜的法律戰就此展開。截至2025年底，該非法關稅讓美國政府進帳逾1300億美元。

    川普政府上週五要求，還款訴訟應延後4個月，再向美國國際貿易法庭提出。不過該要求2日遭美國聯邦上訴巡迴法院駁回。

    向法院提訴請求還款的一個小型企業團體指出，川普政府長達數月的延後「顯然是不合理的；法院不應接受政府訴求，給與最高法院顯然將認為不恰當的救濟形式」。

    代表一些小型企業，挑戰川普關稅措施的「自由正義中心」（Liberty Justice Center）估計，向聯邦法院提訴要求還款的案件超過900件，其中包括上月提訴的快遞與貨運巨頭聯邦快遞（FedEx）、在最高法院判決前提訴的零售巨擘好市多（Costco），以及近期提起還款訴訟的家電大廠Dyson與化妝品巨頭萊雅（L’Oreal）。

    一些分析師估計，超過1000家企業實體涉及這場還款法律戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播