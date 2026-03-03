為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國使用英軍基地一度被拒 川普：美英關係不如從前

    2026/03/03 16:49 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普2日表示，美英之間的歷史關係「已不如從前」。（路透）

    美國總統川普2日表示，美英之間的歷史關係「已不如從前」。（路透）

    美國與伊朗爆發衝突後，英國最初拒絕美國使用英國軍事基地，後來改為允許美國在特定情況下使用英國軍事基地，但美英分歧仍已產生。美國總統川普2日表示，美英之間的歷史關係「已不如從前」。

    根據《法新社》報導，川普接受英媒《太陽報》採訪時指出，美英曾有最牢固的關係，而現在美國與歐洲其他國家，也建立了非常牢固的關係，並特別提到法國和德國。

    川普接著說「我們與貴國（英國）的關係與以往大不相同。很遺憾，這種關係顯然已經不如從前了。」

    川普稱英國首相施凱爾「毫無助益」，並補充「我從未想過會看到這種情況。我從未想過會看到英國做出這樣的舉動。我們熱愛英國。」

    在接受《太陽報》採訪的前一日，川普接受《每日電訊報》採訪並強調，施凱爾的反應「令人失望」。

    川普說施凱爾後來允許美國在特定情況下，使用英國軍事基地的決定「很有用」，但「耗時太長」。

    另外施凱爾2日在國會為自己的立場辯護。他表示雖然川普對英國表達異議，但自己有責任判斷，什麼符合英國的國家利益。

    施凱爾說「這就是我做的事，我堅持我的決定。就是這樣。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播