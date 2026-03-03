美國使用英軍基地一度被拒 川普：美英關係不如從前

美國總統川普2日表示，美英之間的歷史關係「已不如從前」。（路透）

美國與伊朗爆發衝突後，英國最初拒絕美國使用英國軍事基地，後來改為允許美國在特定情況下使用英國軍事基地，但美英分歧仍已產生。美國總統川普2日表示，美英之間的歷史關係「已不如從前」。

根據《法新社》報導，川普接受英媒《太陽報》採訪時指出，美英曾有最牢固的關係，而現在美國與歐洲其他國家，也建立了非常牢固的關係，並特別提到法國和德國。

請繼續往下閱讀...

川普接著說「我們與貴國（英國）的關係與以往大不相同。很遺憾，這種關係顯然已經不如從前了。」

川普稱英國首相施凱爾「毫無助益」，並補充「我從未想過會看到這種情況。我從未想過會看到英國做出這樣的舉動。我們熱愛英國。」

在接受《太陽報》採訪的前一日，川普接受《每日電訊報》採訪並強調，施凱爾的反應「令人失望」。

川普說施凱爾後來允許美國在特定情況下，使用英國軍事基地的決定「很有用」，但「耗時太長」。

另外施凱爾2日在國會為自己的立場辯護。他表示雖然川普對英國表達異議，但自己有責任判斷，什麼符合英國的國家利益。

施凱爾說「這就是我做的事，我堅持我的決定。就是這樣。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法