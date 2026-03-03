為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    地面戰找幫手？長期遭德黑蘭壓迫 川普秘密與庫德族領袖通電

    2026/03/03 16:09 編譯孫宇青／綜合報導
    傳以色列總理納坦雅胡（左）牽線川普（右）與伊拉克庫德族領袖通電話。（美聯社）

    傳以色列總理納坦雅胡（左）牽線川普（右）與伊拉克庫德族領袖通電話。（美聯社）

    美以聯軍對伊朗的轟炸行動持續之際，美國新聞網站《Axios》3日引述3位知情人士披露，美國總統川普與伊拉克庫德族領袖通電話，討論這場戰爭及未來可能的行動，外界推測可能是遊說長期遭受德黑蘭壓迫的庫德族，起身推翻政權。

    據報導，庫德人已在伊朗及伊拉克邊境部署數千名士兵，並控制一些戰略要地，這些地點可能在美以對伊朗戰爭中起決定性作用。不僅如此，伊拉克庫德人也與伊朗內部庫德族人保持密切聯繫。

    2名知情人士透露，在美以2月28日發動攻擊後隔天，川普就與伊拉克兩大庫德派系領袖巴薩尼（Masoud Barzani）塔拉巴尼（Bafel Talabani）通電話。

    另一名知情人士則表示，通話是以色列總理納坦雅胡連月私下遊說的成果。數十年來，以色列與敘利亞、伊拉克及伊朗的庫德族，一直保持密切的安全、軍事與情報合作。一名官員直言，納坦雅胡相信，庫德族會「走出（被德黑蘭壓迫的）陰影，揭竿而起」。

    此舉顯示，「美－以－庫」同盟成形，透過整合庫德族力量，並在以色列推動下，將伊朗拖入多線作戰，並可能以戰後自治支持作為對庫德族的報酬。

    Axios認為，若能有一支久經戰火，並實際在地作戰的武裝力量加入，無疑將為美、以增添關鍵的地面作戰能力。在2001年對阿富汗反恐戰爭時，美國也採取類似策略，利用強大空中火力掩護地面的少數民族武裝部隊起義，協助推翻神學士（Taliban）政權。

    然而，庫德族與土耳其敵對，而土耳其是美國及北約組織（NATO）盟國，加上庫德族過去不乏遭西方「過河拆橋」的經驗，都可能成為合作關係的變數。

