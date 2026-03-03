為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    3退役上將被撤政協職務 中國兩會前夕軍方整頓

    2026/03/03 16:56 編譯陳成良／綜合報導
    中國年度政治會議「兩會」前夕，北京當局擴大清洗軍方高層，撤銷多名上將的代表資格。圖為2024年3月5日，中國國家主席習近平出席全國人民代表大會開幕式的資料照。（法新社）

    中國年度政治會議「兩會」前夕，北京當局擴大清洗軍方高層，撤銷多名上將的代表資格。圖為2024年3月5日，中國國家主席習近平出席全國人民代表大會開幕式的資料照。（法新社）

    中國全國政協在兩會召開前夕，撤銷3名退役上將委員資格。此舉發生在全國人大罷免多名軍方代表後的一週。官方未說明具體理由。

    法新社報導指出，中國最高政治諮詢「中國人民政治協商會」（政協）2日在常委會會議上，投票撤換了韓衛國、劉雷及高津3名退役上將的委員資格。此次投票緊隨上週全國人大撤換19名代表的程序，前一波受影響的官員包括9名軍方官員、應急管理部部長王祥喜及解放軍軍事法院院長劉少雲。

    國防部證實調查張又俠 智庫指軍方高層異動

    針對近期的人事動態，中國國防部曾在今年1月表示，正對中央軍委副主席張又俠及聯合參謀部參謀長劉振立展開調查。華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）專家指出，這可能是解放軍歷來規模最大的整肅行動之一；在目前通常配置6名高級官員的軍委會架構中，僅剩1名上將在任。

    CSIS分析指出，在高層職位出現空缺的情況下，短期內發動大規模軍事行動的難度可能增加。儘管北京的國防預算約佔亞太地區總額的44%，且持續推動軍隊現代化，但CSIS並提及，軍委會目前出現多個職位空缺。

