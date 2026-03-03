關鍵礦產掐住美軍武器命脈 中國趁亂增加籌碼

美以聯軍連日砲轟德黑蘭，外界開始對武器庫存量和之後的生產補充產生擔憂。（法新社）

英國《衛報》3日分析，美國對伊朗戰事的擴大投入，可能讓中國暗中受益，尤其是利用自身在關鍵礦產資源方面的優勢，進一步施壓美國，包括美國在台海問題上的立場。

分析指出，隨著美國和以色列對伊朗展開軍事行動，中國有望從華府缺乏政治或物質資源來關注亞洲的局面中獲益。除了有機會撈取外交資本，將自己塑造成國際法和國際穩定的捍衛者之外，中國也可以再次利用關鍵的礦產優勢－－尤其是在國防領域－－創造空間。

對伊朗攻勢正在消耗美國和以色列的武器庫存，包括「愛國者」（Patriot）和「薩德」（Thaad）飛彈防禦系統，以及F-35戰鬥機和其他先進裝備。去年，由於擔心庫存減少，五角大廈停止向烏克蘭運送武器。《衛報》先前披露，五角大廈目前僅擁有其軍事計畫所需「愛國者」飛彈系統的25％。

上述武器都依賴鎵製造的半導體和雷達，而鎵是一種關鍵礦物，其供應鏈由中國控制。在去年的美中貿易戰中，北京切斷鎵和其他稀土的出口，幾乎癱瘓全球工業供應鏈，迫使華府在貿易談判中做出讓步。

一些分析家認為，川普在當前美國仍依賴中國提供關鍵國防工業原料的情況下，決定開闢新的軍事戰線，這將增強中國在即將舉行的「川習會」中的籌碼。

華府智庫大西洋理事會資深研究員韋布斯特（Joseph Webster）表示，北京樂見美國將稀缺彈藥和攔截飛彈用於「次要戰場」，現有武器庫存水位降低不僅會減少可用於應對台灣緊急事態的資源，且中國在關鍵礦產方面的優勢可能使其在新型武器生產中佔據主導地位。

另一智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員福納樂（Matthew Funaiole）指出，美國試圖建立非中國關鍵礦產（如鎵）供應鏈的努力仍處於早期階段，「短期內不太可能對供應格局產生實質影響」。

儘管如此，中國仍面臨一些潛在風險。一些分析人士認為，短短幾個月內第二個中國戰略夥伴領袖被美國除掉，將削弱中國對全球南方國家的吸引力。過去3年，伊朗加入上海合作組織和金磚國家等兩個由中國主導的多邊組織。中國也促成伊朗和沙烏地阿拉伯之間關係的緩和，但鑑於沙烏地阿拉伯因遭到伊朗報復、轉而支持美國空襲行動，中國此一舉動如今看來意義不大。

然而，美國外交政策機構目前正忙於應對另一場遠離中國周邊、規模龐大且難以預測的衝突，這或許對北京而言利大於弊。

