    柯林頓證詞爆川普自稱與艾普斯坦曾有「美好時光」 因一事交惡……

    2026/03/03 17:24 即時新聞／綜合報導
    美國前總統柯林頓（Bill Clinton）。（路透）

    美國前總統柯林頓（Bill Clinton）近日在聯邦眾議院作證時透露，前總統川普（Donald Trump）曾私下向他提及與已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）交情匪淺，更自承兩人過去曾有過許多「美好時光」，但最終因房地產交易糾紛而分道揚鑣。

    據《路透》報導，這段週一公開的錄影證詞顯示，柯林頓在眾議院監督委員會的聽證會中宣誓供述，川普是在2002年或2003年的一場高爾夫球賽中主動提起艾普斯坦。當時川普表示，他本人與艾普斯坦過往關係良好，有過許多「美好時光」，直到一宗地產交易導致兩人關係破裂。

    柯林頓也詳述了自己與艾普斯坦的往來過程。他表示，當初是由前財政部長薩默斯（Larry Summers）引薦，將艾普斯坦介紹為願意資助愛滋病慈善基金會的捐贈者。柯林頓坦承曾搭乘對方的私人飛機前往亞洲、非洲及歐洲等地，但他強調2003年後便停止往來，並對過去的關聯表示遺憾。

    針對性侵指控，柯林頓堅決否認曾與艾普斯坦或其助手麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）引薦的任何人發生性接觸。他雖承認曾接受過一名空服員的頸部按摩，但當時並不知道該女性為受害者，僅認為這在富豪的私人飛機或遊艇上是常見的服務。

    此外，柯林頓聲稱從未造訪過艾普斯坦位於加勒比海的私人島嶼，對於艾普斯坦在他執政期間曾造訪白宮17次一事也表示並不知情。

    共和黨領導的委員會同時傳喚了柯林頓妻子、前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton），她在上週的證詞中表示，完全不記得曾與艾普斯坦見過面。

    目前白宮尚未對此證詞內容發表評論。

