川習會前中國盟友連番被剷除 美前駐中大使：習近平左右為難

美國總統川普與中國國家主席習近平。（路透）

美國繼1月突襲委內瑞拉後，又於上週六聯手以色列擊斃伊朗最高領袖哈米尼，接連除掉兩名中國重要的盟友。這一連波強硬的軍事行動，讓中國領導人習近平在原定3月底舉行的「川習會」前夕陷入被動，不僅衝擊北京的外交威信，更讓這場聚焦貿易的高峰會能否如期舉行蒙上陰影。

《路透》報導，川普定於3月底訪問北京，但在行前短短兩個月內，美軍先是在1月突襲委內瑞拉逮捕總統馬杜羅（Nicolas Maduro），隨後又與以色列聯手空襲，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）死亡。委國與伊朗皆為中國長期的重要能源供應國，美方的強硬手段無疑直接衝擊北京的外交利益。

請繼續往下閱讀...

儘管川普政府先前宣稱，此行將聚焦於貿易談判，但隨著中東戰火延燒，峰會能否如期舉行仍充滿變數。上週川普才因美國聯邦最高法院裁定部分關稅無效而處於劣勢，但對伊朗的軍事行動逆轉了情勢。反觀習近平，面對伊拉克戰爭以來規模最大的美軍行動，目前僅由外交部發表「不可接受」與「呼籲克制」等制式聲明，反應顯得極為謹慎。

前美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）在社交平台X上評論指出，中國對其專制盟友而言正被證明是一個「不可靠的朋友」。習近平現正面臨兩難：若如期舉行峰會，恐得在國際舞台上熱烈款待殺害盟友元首的對手；若取消會面，則可能導致美中關係進一步惡化。

川普曾表示針對伊朗的軍事行動可能持續約4週，結束時間極為接近預定的北京之行。對於峰會是否受影響，中國駐美大使館並未給予回應；白宮官員則重申，川普正採取果斷行動消除國家安全威脅，但並未直接評論這對美中對話的具體影響。北京至今尚未正式確認3月31日至4月2日的會議日程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法