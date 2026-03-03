為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    彈藥近乎無限？ 川普揭密海外武庫 官員坦言正動用全球存量

    2026/03/03 14:29 編譯陳成良／綜合報導
    美軍驅逐艦「哈德納號」（USS Thomas Hudner）發射戰斧飛彈。川普宣稱美軍彈藥供應充足，但頻繁攔截與友軍誤擊事件，凸顯中東防線在多線防禦下的後勤挑戰。（法新社）

    美國總統川普宣告，美軍在對伊朗戰爭中擁有「近乎無限」的彈藥供應。這項宣示出現於外界關注防空飛彈消耗速度之際，軍方官員則預期行動將面臨進一步人員傷亡。同時，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也為聯軍的開戰決定進行辯護。

    美聯社報導指出，川普3日於社群媒體「Truth Social」發文強調，美軍在對伊朗戰爭期間的彈藥庫存狀況良好，並宣稱武器供應「近乎無限」。他表示，部分高階武器已預先存放於周邊國家，且足以支撐長期戰事。然而，多位分析師仍持續關注防空飛彈在頻繁攔截任務下的庫存負荷，特別是當前戰火仍持續延燒。

    紐約時報報導指出，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與聯參主席凱恩（Dan Caine）在記者會上表示，美軍預期將在對伊朗行動中出現額外傷亡，目前已有6名軍人身亡。凱恩強調行動仍處於開始階段，並未排除延長的可能性。軍方官員私下則坦言，高強度的彈藥消耗可能迫使五角大廈動用原先保留給全球其他潛在衝突區域的戰略庫存。

    另一方面，以色列總理納坦雅胡聲稱，伊朗正重建新場地以使核計畫具備免疫力，聯軍必須立即行動以癱瘓其研發。他表示這場戰爭並非無止境，且旨在為伊朗人民創造建立民主政府的條件。然而，目前的衛星影像分析顯示，伊朗相關核設施在戰前的活動相對有限，且尚無跡象顯示其國內出現大規模反對現政權的活動。

    熱門推播