川普稱對伊作戰不設時間表 預期更多美軍傷亡、促政權更迭

美國總統川普表示對伊朗的軍事行動不設時間表，且有能力持續超過預期的4至5週。他坦言預期美軍將出現更多傷亡，並公開呼籲伊朗將領交出政權。（美聯社）

美國總統川普2日表示，美軍對伊朗的軍事行動沒有固定時間表。面對美軍出現傷亡，他坦言未來恐面臨更多損失，並公開呼籲伊朗將領交出政權，讓民眾奪回國家。這些發言明確標示了美國政府在本次衝突中的戰術預期與政治目標。

《彭博》報導指出，關於對伊作戰的時程，川普表示，無論需要多少時間都可以。他指出，雖然初期預估行動為4至5週，但美軍有能力持續更久。此外，川普與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）皆拒絕排除派遣地面部隊的可能性。國務卿魯比歐（Marco Rubio）也向媒體預告，美軍最猛烈的打擊尚未到來。

在美國中央司令部（CENTCOM）確認已有6名美軍陣亡後，川普針對傷亡情況表示，在衝突結束前可能還會有更多人喪生，並直言「事情就是這樣」。

目前美軍已摧毀伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的指揮設施、防空系統與飛彈發射場。魯比歐指出，這場行動的目標包含摧毀伊朗的彈道飛彈計畫與海軍。

在政治目標方面，川普呼籲伊朗將領交還權力給人民，並鼓勵伊朗民眾抓住機會奪回國家。他在接受《紐約時報》訪問時提議，伊朗可採取類似委內瑞拉的模式，即在新領導人上台後配合美國的要求。

對此，伊朗前國會議長、國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）已表態拒絕與美國談判。

