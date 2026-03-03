美軍增派戰機部隊！14國撤僑啟動 未排除投入地面部隊

美軍驅逐艦「哈德納號」（USS Thomas Hudner）發射戰斧飛彈。紐約時報指出，隨美軍增派戰機並啟動14國撤僑，此類高強度打擊正快速消耗撥給其他戰區的戰略彈藥庫存。（法新社）

隨著中東衝突擴大，美軍正向該區域增派部隊與戰鬥機，但尚未公布確切的擴編規模。美國國防部高層坦言，在持續的軍事行動中，部隊可能面臨進一步的人員傷亡。同時，美國國務院已啟動多國撤僑機制。

《紐約時報》報導指出，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）確認，正向中東派遣更多部隊與戰機，但拒絕透露具體的整體部隊規模。在軍事升級的同時，美國國務院已啟動緊急工作組，並以嚴重安全風險為由，要求美國公民立即撤離包含以色列、沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國在內的14個中東國家。

在美國中央司令部（CENTCOM）確認已有6名軍人陣亡後，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與凱恩皆公開表示，預期美軍將承受額外傷亡。儘管赫格塞斯強調這不會是一場無止境的戰爭，但他並未排除未來投入地面部隊的可能性。

彈藥庫存引發關注 五角大廈面臨調度考驗

儘管美國總統川普與國務卿魯比歐表態軍事行動將持續加劇，但五角大廈正處於庫存調度的臨界點。軍方官員私下透露，高強度的彈藥消耗已迫使美軍動用原本撥給其他戰區的戰略儲備；這類資源的提前挪用，不僅反映出當前多線戰事的急迫性，也將影響美軍在其他潛在衝突區域的長期佈防與資源分配。

