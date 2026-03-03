為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    開戰後美軍首批傷亡！科威特臨時作戰中心無預警遇襲6死18傷細節曝

    2026/03/03 13:46 即時新聞／綜合報導
    位於科威特舒艾巴港一處美軍防臨時作戰中心遭攻擊，現場冒出濃煙。（圖擷自X）

    美伊開戰後，伊朗瘋狂攻擊周邊海灣國家，其中位於科威特港口的一處臨時作戰中心成為目標，造成美軍6人陣亡，是美伊開戰後首批陣亡美軍官兵；美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）透露，當時有1枚砲彈突破防空系統，造成美軍傷亡。

    《CNN》報導，美國防部長赫格塞斯表示，位於科威特舒艾巴港（Shuaiba port）一處設防臨時作戰中心遭攻擊，1枚砲彈突破了防空系統；美軍中央司令部宣布，已經在臨時作戰中心找到此前失蹤的2名美國士兵，這起襲擊事件已經造成6美軍陣亡、18人重傷。

    有消息人士透露，這次攻擊事件發生在當地時間3月1日上午約9時，這是一座三節相連、內部設有辦公空間的拖車式建物，攻擊發生得非常迅速，沒有任何預警或警報提醒部隊撤離或進入掩體，當時有數十人在場，

    在遭攻擊數小時後，建築物的部分區域仍在悶燒，臨時作戰中心的內部已被熏黑，牆壁被爆炸衝擊波震散，部分牆體甚至從建築物上剝落，由於建築燃燒，營救其餘軍人耗費了不少時間。

    參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）弔念，陣亡的軍人是「我們國家最優秀的人才」，是「無私奉獻的真正典範」，他強調：「我們向他們的家人、朋友和部隊致以最深切的慰問。我們與你們一同悲痛，並將永遠銘記你們。」

