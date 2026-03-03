詐騙受害者？伊朗砸重金買中國雷達 胡采蘋酸：通通沒用

2016年伊朗最高領袖哈米尼（右）在德黑蘭與中國國家主席習近平會晤。（美聯社檔案照）

中東戰火伴隨美、以共同打擊伊朗而全面升級，但在這場震驚全球的戰事裡，中國製雷達的表現卻意外淪為國際笑柄。財經網紅胡采蘋昨（2）日指出，伊朗長期作為中國雷達的「忠實粉絲」，但在關鍵時刻，這些號稱能偵測匿蹤戰機的神器卻集體失靈，無論是核設施被炸還是大規模空襲，通通毫無預警作用。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，伊朗從1998年就開始買進中國電科集團的JY-14雷達，始終是中共雷達的忠實愛好者，他們在2017年全套引進JY-10系統，整合所有地面雷達的訊號。過去伊朗有美製雷達，後來採用過俄羅斯雷達，但因金融制裁、俄羅斯也產油，伊朗石油只能賣給中國，手中積累大量人民幣，只好重金投資中國電科的雷達。委內瑞拉也愛用的JY-27甚至有伊朗自製版，叫Faith-14。

胡采蘋指出，在看到年初馬杜羅的慘狀以後，伊朗緊急添購號稱不但能偵測F-35隱形機，還能追蹤高速飛行中飛彈的電科集團新品「YLC-8B雷達」。不過，這些雷達在去年伊朗福爾多核基地遭襲以及前天的大轟炸中，完全沒有發揮任何作用。

胡采蘋大酸，這對台灣來說其實是個好消息，因為前述這些「沒用的中國雷達」，正大量部署在瀕臨台灣海峽的中國東南沿海。不過，她在文中也提到，這次戰事中有三架美軍戰機被打掉，飛行員跳傘逃生，但兇手是科威特的「烏龍天兵」誤擊，而科威特正是採用了全套的美國雷達。

貼文曝光後網友紛紛留言笑虧，「果然是淘寶貨」、「旋轉烤肉架」、「他們雷達沒有先看廣告吧」、「所以這樣來看，中國其實是美國的『戰略』夥伴」、「最後一句是重點」、「不怕神一般的對手，只怕豬一般的隊友……」、「唯有美國武器才能幹掉自己」、「前面的部分聽起來很像一直匯款給詐騙集團的受害者」。

