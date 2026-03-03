美軍遇襲6死！3架F-15遭友軍誤擊 中東防線承壓

社群媒體影像顯示，一架美軍F-15E戰機於科威特墜毀。該機在伊朗空襲期間遭友軍防空系統誤擊，凸顯跨國協同防禦在高度緊張戰區中的識別難度。（路透）

美國中央司令部（CENTCOM）2日證實，駐科威特美軍基地遭無人機襲擊，造成6名軍人身亡。同日，另有3架美軍F-15戰機遭友軍防空系統誤擊墜毀。隨著攻擊範圍擴大，駐紮中東的數萬名美軍與各國防禦陣列，正面臨多線作戰考驗。

《華爾街日報》報導指出，CENTCOM宣布，6名美軍在科威特基地的無人機襲擊中喪生，這是本波衝突中首批確認陣亡的美國軍人。在伊朗發動密集空襲期間，3架美軍F-15戰機在科威特上空遭當地防空系統誤擊墜毀。雖然6名機組人員安全彈射逃生且狀況穩定，但這是本次行動中較為重大的裝備損失之一，凸顯在高度緊張的戰區中，跨國協同防空作戰面臨極高的誤擊風險。

防禦範圍延伸至使館 區域基地全面拉警報

報導指出，美軍面臨的核心難題在於防禦範圍過度延伸。除了科威特，駐紮在伊拉克、沙烏地阿拉伯與巴林的美軍基地皆遭到攻擊。美軍不僅需保護數萬名駐軍，還要兼顧數十個大使館與政府設施的安全。

前美國空軍助理部長喬杜里（Ravi Chaudhary）指出，對手展現出破壞關鍵基礎設施的意圖與能力，美軍軍事設施在這次衝突中將面臨嚴峻測試。目前，無人機與飛彈攻勢已擴及沙烏地阿拉伯重要石油樞紐與卡達液化天然氣廠，荷姆茲海峽的航運活動也大幅受影響。

面對多點開花的攻擊網絡，美軍與區域盟友的防空系統在協調與攔截量能上持續承壓。為降低單一基地遇襲的損失，美軍已採取分散部署戰術，將戰機與重要資產疏散至更廣闊的區域。儘管如此，美國總統川普警告，隨著軍事打擊持續，出現傷亡恐難以避免。

這類涵蓋廣大地理區域的防護任務，結合複雜的跨國指揮鏈，反映出在前沿部署狀態下，美軍需同時處理分散防禦與跨國協調的複雜任務。

