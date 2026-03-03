美以再炸伊朗國營電視台 內部畫面曝

美以再炸伊朗國營電視台 內部畫面曝2026/03/03 12:45 即時新聞／綜合報導
伊朗國營電視台（IRIB）再度遭到空襲，不過電視台強調相關營運不受影響。（圖擷自X）
伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）再度遭到空襲，不過電視台強調相關營運不受影響。
以色列國防軍今（3日）發表聲明稱，以色列空軍打擊並摧毀了伊朗的「通信中心」，未來以軍將持續打擊德黑蘭其他地區的基礎設施。
半官方《伊朗學生通訊社》（ISNA）證實，伊朗國家廣播電視台位於德黑蘭的總部部分建築遭到美國和以色列的空襲，不過由於電視台採取了「預防措施」，新聞信號沒有受到影響，仍在繼續營運。
伊朗國家廣播電視台也在Telegram上表示，位於德黑蘭的總部附近發生了爆炸，但並未受到影響，X平台上也傳出疑似被炸後電台內部畫面。
Video: The aftermath of the Israeli strike on the Iranian State TV （IRIB） building in Tehran, which also has the offices of Mehr News Agency. pic.twitter.com/ffhs9HrB0g— Akash Sharma （@kaidensharmaa） March 3, 2026