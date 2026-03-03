為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    數百萬美元攔截彈對抗廉價無人機 波灣防空陷不對稱消耗戰

    2026/03/03 12:34 編譯陳成良／綜合報導
    沙烏地阿拉伯拉斯坦努拉（Ras Tanoura）煉油廠2日傳遭伊朗無人機襲擊，人員撤離周邊區域。這類易燃能源設施的防護壓力，正成為波灣防空體系在消耗戰中的焦點。（路透）

    沙烏地阿拉伯拉斯坦努拉（Ras Tanoura）煉油廠2日傳遭伊朗無人機襲擊，人員撤離周邊區域。這類易燃能源設施的防護壓力，正成為波灣防空體系在消耗戰中的焦點。（路透）

    每擊落1架伊朗無人機，波灣國家可能要發射價值數百萬美元的防空飛彈。以阿拉伯聯合大公國為例，3天內即面臨近700架無人機威脅。專家指出，部分國家的攔截庫存消耗速度已明顯提高。這場成本極度不對稱的消耗戰，正成為戰局的關鍵變數。

    《華爾街日報》報導指出，波灣阿拉伯國家目前依靠先進的美製防空系統抵禦來自伊朗的攻勢，但這場防禦戰的成本極度不對稱。奧斯陸大學專家霍夫曼（Fabian Hoffmann）分析，目前的攔截器消耗速度若持續，部分波灣國家將面臨庫存壓力。據統計，攔截1枚彈道飛彈通常需要2至3枚愛國者（Patriot）或薩德（THAAD）攔截彈。波灣國家發射單價高達數百萬美元的防空飛彈，去擊落造價僅幾萬美元的伊朗見證者（Shahed）無人機，在經濟與後勤層面帶來持續壓力。

    預警時間大幅縮短 能源設施防護成區域焦點

    阿拉伯聯合大公國與卡達官方強調其防空庫存充足，但軍事分析指出，低成本無人機仍對波灣國家構成結構性壓力。與以色列相比，波灣國家面臨更短的預警時間，無人機自伊朗飛抵目標往往僅需數分鐘。分析認為，煉油廠與液化天然氣設施等能源基礎設施因易燃特性而更具脆弱性，沙烏地阿拉伯拉斯坦努拉煉油廠與卡達拉斯拉凡液化天然氣廠近期即遭波及。

    面對這種不對稱消耗，防空部署可能出現取捨。研究機構指出，高價值攔截彈未來或將優先保留用於彈道飛彈，意味部分無人機威脅需以其他方式處理。波灣國家目前尚未全面建立低成本、專門化的反無人機防線，相關防禦布局的調整進度，正成為市場關注的變數之一。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播