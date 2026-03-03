數百萬美元攔截彈對抗廉價無人機 波灣防空陷不對稱消耗戰

沙烏地阿拉伯拉斯坦努拉（Ras Tanoura）煉油廠2日傳遭伊朗無人機襲擊，人員撤離周邊區域。這類易燃能源設施的防護壓力，正成為波灣防空體系在消耗戰中的焦點。（路透）

每擊落1架伊朗無人機，波灣國家可能要發射價值數百萬美元的防空飛彈。以阿拉伯聯合大公國為例，3天內即面臨近700架無人機威脅。專家指出，部分國家的攔截庫存消耗速度已明顯提高。這場成本極度不對稱的消耗戰，正成為戰局的關鍵變數。

《華爾街日報》報導指出，波灣阿拉伯國家目前依靠先進的美製防空系統抵禦來自伊朗的攻勢，但這場防禦戰的成本極度不對稱。奧斯陸大學專家霍夫曼（Fabian Hoffmann）分析，目前的攔截器消耗速度若持續，部分波灣國家將面臨庫存壓力。據統計，攔截1枚彈道飛彈通常需要2至3枚愛國者（Patriot）或薩德（THAAD）攔截彈。波灣國家發射單價高達數百萬美元的防空飛彈，去擊落造價僅幾萬美元的伊朗見證者（Shahed）無人機，在經濟與後勤層面帶來持續壓力。

預警時間大幅縮短 能源設施防護成區域焦點

阿拉伯聯合大公國與卡達官方強調其防空庫存充足，但軍事分析指出，低成本無人機仍對波灣國家構成結構性壓力。與以色列相比，波灣國家面臨更短的預警時間，無人機自伊朗飛抵目標往往僅需數分鐘。分析認為，煉油廠與液化天然氣設施等能源基礎設施因易燃特性而更具脆弱性，沙烏地阿拉伯拉斯坦努拉煉油廠與卡達拉斯拉凡液化天然氣廠近期即遭波及。

面對這種不對稱消耗，防空部署可能出現取捨。研究機構指出，高價值攔截彈未來或將優先保留用於彈道飛彈，意味部分無人機威脅需以其他方式處理。波灣國家目前尚未全面建立低成本、專門化的反無人機防線，相關防禦布局的調整進度，正成為市場關注的變數之一。

