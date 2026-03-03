為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    伊朗鈾濃縮基地納坦茲再挨炸！ 衛星照曝最新損害

    2026/03/03 12:08 即時新聞／綜合報導
    伊朗主要鈾濃縮基地納坦茲再度遭到美以攻擊。（法新社）

    去年6月美軍對伊朗開展「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer）空襲，目標之一是伊朗主要鈾濃縮基地納坦茲（Natanz），重創該地核設施，這次「史詩怒火行動（Operation Epic Fury）」行動再次對納坦茲展開攻擊，衛星照曝最新狀況。

    據《CNN》報導，美國衛星影像巨頭Vantor（前身為Maxar Technologies）最新衛星照曝光伊朗主要鈾濃縮基地納坦茲受損畫面，在過去48小時內，納坦茲再次受到空襲，只見至少1座大型倉庫和2棟較小的2層建築受損。

    負責監測伊朗核計畫的研究所稱，這些建築是工作人員和車輛進入納坦茲地下設施的通道。與去年6月美軍對同一設施的攻擊相比，這次襲擊造成的損失似乎相對較小，當時美軍使用GBU-57巨型鑽地彈直攻底下設施。

    伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization）主席艾斯拉米（Mohammad Eslami）致信國際原子能總署（IAEA），稱納坦茲核設施1日遭到美國和以色列「兩次野蠻襲擊」。

    1日（上）與2日（下）的衛星照對比圖顯示損害狀況。（法新社）

