    首頁 > 國際

    美伊開戰台灣短期絕不限電！龔明鑫：3月份天然氣沒問題

    2026/03/03 11:52 記者陳政宇／台北報導
    美伊戰火引發能源危機疑慮，經濟部長龔明鑫（右）今（3日）在立法院院會答詢時掛保證，強調3月份的天然氣來源已獲確保，並啟動4月份調貨，短期內絕不限電。（記者羅沛德攝）

    美伊戰火引發能源危機疑慮。經濟部長龔明鑫今（3日）掛保證，強調3月份的天然氣來源已獲確保，並啟動4月份調貨，短期內絕不限電；至於全面開啟燃煤發電是「最後手段」，未來電價交由審議會評估。

    緊急應變機制啟動 經部每日會報緊盯變局

    立法院會今邀行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，提出台美關稅談判結果及其影響專案報告並備質詢。國民黨立委林沛祥質詢時關切，能源危機就是國安危機，而我國有高達25%的天然氣依賴卡達進口。卓榮泰答詢說明，戰爭發生後的第一天，國安團隊已向總統及行政團隊提出說明，行政團隊昨天也召開會議，接下來將由經濟部啟動緊急應變機制。

    龔明鑫進一步指出，經濟部從今天開始，每天由經濟部常務次長賴建信主持專案會議，觀察形勢的變化。3月份前半個月的天然氣已經出荷姆茲海峽，而下半月也已從其他市場調到貨，所以3月份沒有問題；目前已啟動4月份的調貨，考量戰事萬一拖到4月，需要一些因應措施。

    短期內絕不限電 非燃氣備用機組隨時待命

    林沛祥詢及，短期內是否會因天然氣不足而導致限電？龔明鑫回應，「不會，絕對不會」，3月份的天然氣來源已經確保了，而天然氣目前主要用於發電，若面臨電力缺口，現在還有一些非天然氣的備用機組，隨時可以備用。

    林沛祥追問，是否可能導致電價調漲，以及是否會全面啟動煤炭發電。龔明鑫回應，電價的決定權仍須回歸電價審議會，希望此次僅為短暫事件、或是一個階段性，比較不會影響電價；至於全面開啟煤炭發電，則是最後手段。

    卓榮泰則補充，台灣的LNG（液化天然氣）還是有安全的存量，現在經過緊急的調度資源之後，3月份來源是沒有影響。

