    國際

    川普向國會通報對伊朗空襲行動 強調防止未來威脅

    2026/03/03 12:22 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國和以色列2月28日對伊朗發動空襲。美國總統川普2日向國會發出正式通知，通報美國對伊朗的空襲行動。（彭博）

    美國和以色列2月28日對伊朗發動空襲，殲滅最高領袖哈米尼。美國總統川普2日向國會發出正式通知，通報了美國對伊朗的空襲行動。

    《福斯新聞》（Fox News）稱其獲得的1封信顯示，川普向參議院臨時議長、愛荷華州共和黨參議員格拉斯利（Chuck Grassley）表示，空襲沒有動用任何美國地面部隊，且行動旨在最大限度地減少平民傷亡，阻止未來襲擊，並遏制伊朗的惡意活動。

    川普在信中指出，美國渴望迅速實現持久和平，但目前無法預知可能需要採取的軍事行動的全部範圍和持續時間，因此美軍仍保持戒備狀態。

    川普聲稱，美軍要隨時準備在必要情況下採取進一步行動，以因應針對美國及其盟友的進一步威脅，並確保伊朗對美國及其盟友不再構成威脅。

    川普強調，他下令對伊朗採取軍事行動，是為了履行他保護美國公民和美國利益的責任。川普補充，他有權行使憲法賦予的權力處理美國對外關係。

    川普最後說，他提供這份報告，是根據《戰爭權力決議》的規定，讓國會充分了解情況。

