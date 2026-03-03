小粉紅吹捧中國船隻「完全不受電子戰影響」 慘遭各國網友打臉

小粉紅發文吹捧中國籍船隻通過荷姆茲海峽時，完全沒被電子戰影響，但影片畫面卻清楚顯示船隻多處發生異狀。（圖擷取自@Eng_china5 社群平台「X」，本報合成）

美國、以色列近日聯手攻打伊朗，除了投入傳統空中武器，還以電子戰癱瘓伊朗大量採用的中國丶俄羅斯產製防空系統，卓越軍事技術引發各界關注。目前網上瘋傳一段影像，小粉紅發文吹捧中國籍船隻通過荷姆茲海峽時，完全沒被電子戰影響，但影片畫面卻清楚顯示船隻多處發生異狀，自打臉情況引發各國網友吐槽。

社群平台X一支名為「China pulse」、時常用來讚揚中國軍事武力的帳號，昨（2）日上午發布一段短片，聲稱這是一艘中國籍船隻在美以空襲伊朗期間通過荷姆茲海峽的影像，並強調這艘中國船隻採用中國自主研發的「北斗衛星導航系統（BDS）」，因此即便失去了GPS訊號、船內電波時鐘高速運轉，船隻也明顯完全沒有受到任何影響。

影片曝光後，迅速吸引各國網友關注，眾人看完影片內容紛紛留言吐槽，如果船隻真的「完全沒有受到任何影響」，就不該出現電波時鐘高速運轉、導航系統混亂等異常情況，「你的說詞跟影片畫面完全矛盾，太荒謬了」、「別以為全世界人類的眼睛，都跟你們小粉紅一樣瞎」、「我寧願相信影片是AI製作，也不想相信中國人講的話」、「這影片告訴我們，川普才是沒說謊的那方，美國確實擁有癱瘓中國電子系統的能力」。

另有內行人解釋，現代船舶多透過全球衛星導航系統（GNSS）進行時間校準與定位，然而若遭遇電子戰干擾訊號，衛星定位與時間同步系統可能會同時失準，影響導航與設備運作。此外，美軍今年1月初閃電突襲委內瑞拉，出動EA-18G「咆哮者」（Growler）電子戰機，毀滅性癱瘓委軍引以為傲、中國解放軍協助建立的防空系統。

The crew of a Chinese ship revealed that vessels near the Strait of Hormuz are suffering from a complete loss of GPS signals, and even their onboard clocks are running at extremely high speeds.



Only Chinese ships have remained unaffected thanks to the BeiDou satellite navigation… pic.twitter.com/Mj5h41Wkem — China pulse ???????? （@Eng_china5） March 1, 2026

