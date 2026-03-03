又命中？ 盲眼龍婆生前曾預測「2026春季東方」恐點燃三戰

保加利亞已故預言家「盲眼神婆」巴巴．萬加。（圖擷取自社群平台「X」）

伊朗被美國與以色列聯手進行大規模軍事打擊後，開始對中東多國發動「無差別」報復行動。隨著中東局勢急遽升溫，各國網友再度討論起保加利亞已故預言家「盲眼神婆」巴巴．萬加（Baba Vanga）生前留下的預言，尤其是她預測第三次世界大戰的火種「將在2026年春季點燃」，並一路從東方蔓延到西方，最終導致西方國家毀滅。

綜合外媒報導，巴巴．萬加生前曾多次精準預言許多重大歷史事件，因此即便她已過世近30年，仍有不少崇拜她的信徒持續研究、宣揚她留下來尚未發生的諸多預言。其中，巴巴．萬加示警2026年，將會爆發一場涉及世界主要強國的大規模戰爭，且戰火會蔓延至世界各地，並稱這是「三次世界大戰的開端」。

根據巴巴．萬加原始說法，這場長期性大規模戰爭先是從「東方」引爆，會在春季燃起戰火，接著迅速蔓延至西方，導致歐洲政治版圖碎片化、亞洲多國地緣政治更加不穩定，最終還會讓部分西方國家因此毀滅。今年2月28日，位於中東的伊朗被美國與以色列聯手空襲，伊朗隨即對周邊國家進行無差別報復行動，種種情況與巴巴．萬加的預言內容十分相似，讓不少信徒與網友十分擔憂憂心，她的完整預言會就此成真。

另外，巴巴．萬加預言所提到的「東方」，被部分人士與媒體以現今世界政治氛圍，自行解讀乘「中國入侵並併吞台灣」、「台灣、南海和中印邊界的地緣政治不穩定」等情況發生。此外，巴巴．萬加還預測2026年會出現第3次全球金融危機、爆發極端自然災害、人工智慧AI崛起、外星人首次降臨地球，以及俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）地威權統治將會瓦解，並且出現改變全球政治格局的關鍵人物。

報導指出，對於各國網友瘋傳的巴巴．萬加預言，其實早有許多相關學者與專家發聲闢謠，指出他們分析巴巴．萬加的預言與生平事蹟後，發現她生前從未留下任何明確且精準的文字紀錄，目前流傳的預言絕大多數是出自民間口耳相傳，部分預言更被有心人士進行改編，呼籲各界應以抱持理性與批判性看待，避免將網路謠言與科學事實混淆。

