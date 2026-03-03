為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    「非無止盡戰爭！」納坦雅胡開轟：伊朗處於史上最虛弱時刻

    2026/03/03 12:22 即時新聞／綜合報導
    以色列總理納坦雅胡。（歐新社資料照）

    以色列總理納坦雅胡。（歐新社資料照）

    美國戰爭部當地時間2日表示，美軍對伊朗的攻擊並不會讓美國陷入一場新的無止境戰爭（endless war）。對此，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）接受外媒專訪回應雙方否認正捲入一場「無止盡戰爭」，堅稱軍事行動將是一場「迅速且果斷」的行動，並預言伊朗當前的恐怖政權已處於建政以來最脆弱的時刻。

    據《以色列時報》報導，面對外界質疑中東衝突將演變成長期消耗戰，納坦雅胡於美國媒體《福斯新聞》（Fox News）專訪中直言：「我聽到有人在說這會是一場無止盡的戰爭，這是不可能的。因（伊朗）恐怖政權正處於創立以來最虛弱的時刻。」他斷言，「這將是一場迅速而果斷的行動。」

    納坦雅胡指稱，美、以聯合打擊行動將為伊朗政權更迭創造條件。中東地區高達95％的問題都源自於伊朗，一旦德黑蘭政權垮台，以色列與阿拉伯及穆斯林鄰國之間將迎來前所未有的「和平協議浪潮」，他堅稱美以聯合行動將「開啟我們連做夢都未曾想過的和平新紀元」。

    在此之前，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）曾稱，美軍發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）是因以色列即將對伊朗實施先發制人打擊，而美情報顯示德黑蘭將以攻擊美國在地區資產作為回應。此番言論加劇外界對美國政府遭以色列拖入伊朗戰爭的批評聲浪。

    納坦雅胡對此付之一笑，形容這類說法「極其荒謬」。隨即大讚川普是「世界上最強大的領導人」，他一切行動都是基於對美國的考量，亦為子孫後代謀福祉。

