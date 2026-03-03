沙國證實美使館遭無人機襲擊 伊朗報復擴大波灣多國遇襲

沙烏地阿拉伯國防部證實，2架無人機於3日清晨襲擊美國駐利雅德（Riyadh）大使館並引發局部火勢。（圖擷自維基百科）

2架無人機於3日清晨襲擊美國駐沙烏地阿拉伯首都利雅德的大使館並引發局部火勢，打破稍早外界未證實的傳聞。隨著中東戰局持續升溫，伊朗針對美以聯軍的報復性打擊已擴大至波斯灣多國，促使多地發布就地避難警報。

《法新社》報導指出，根據沙烏地阿拉伯國防部發言人的正式聲明，2架無人機襲擊了美國駐利雅德大使館，造成建築物輕微毀損與局部火災。目擊者證實外交使館區傳出巨大爆炸聲，隨後並有消防車輛包圍大使館，沙國防空系統還攔截了另外4架針對該區的無人機。美國大使館隨後針對吉達（Jeddah）、利雅德與達蘭（Dhahran）發布就地避難通知，並限制前往區域內軍事設施的非必要旅行。

請繼續往下閱讀...

波斯灣多國遭飛彈齊射 阿聯與卡達啟動防空攔截

此次針對外交設施的襲擊並非單一事件，而是德黑蘭針對美以空襲發動的廣泛報復行動之一。阿拉伯聯合大公國（UAE）國防部表示正反制來自伊朗的彈道飛彈齊射，而卡達軍方也於3日清晨成功攔截2枚彈道飛彈。這類攻擊顯示對手的打擊目標已從純軍事設施，延伸至港口、機場、飯店甚至外交機構等具備高象徵意義的節點，迫使各國防空系統面臨多軸向的防禦壓力。

在沙國遇襲前，美國駐科威特大使館2日亦遭數架無人機直接擊中並冒出濃煙。分析指出，隨著無人機與彈道飛彈被廣泛應用於跨境打擊，這類具備穿透防線能力的低成本武器，已顯著提高外交與民生基礎設施的防護難度。在高強度衝突中，如何反制高頻率的空中飽和攻擊，已成為多個區域在建構現代化防空體系時，必須共同面對的結構挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法