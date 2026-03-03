加強核武！ 國際原子能總署：北韓疑在運轉鈾濃縮設施

IAEA署長葛羅西2日證實，北韓似乎正運轉位於平安北道寧邊和平壤附近降仙園區的鈾濃縮設施。（歐新社）

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）2日指出，北韓似乎正在運轉位於平安北道寧邊和平壤附近降仙園區的鈾濃縮設施，令人相當憂心。

韓聯社報導，葛羅西2日在維也納舉行的IAEA理事會會議上證實上述消息。他表示，IAEA正在監視北韓核研發計畫，北韓寧邊的5兆瓦（MW）級反應爐似乎正處於運轉狀態。去年1月至9月，IAEA曾觀測到寧邊核設施重啟放射化學實驗室，推測北韓可能進行了乏核燃料處理。

請繼續往下閱讀...

葛羅西稱，有跡象顯示寧邊核設施內的試驗用輕水反應爐於去年8月至11月之間暫停運轉，之後又恢復運轉；鹹鏡北道吉州郡豐溪裏核子試驗場則無重大變化，已完成核試驗所需準備。

IAEA工作人員自2009年4月遭北韓驅逐出境後，主要透過衛星照片監督北韓核研發計畫。葛羅西表示，北韓持續推動核研發計畫是公然違反聯合國安理會決議，並稱IAEA正維持高級應對態勢，以驗證北韓核計畫。

北韓官媒報導，北韓領導人金正恩日前在勞動黨會議期間發表工作報告，強調北韓正有計畫地加強國家核武力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法