    首頁 > 國際

    美駐沙國大使館遭無人機襲擊 川普暗示將很快進行報復

    2026/03/03 10:57 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普表示，美國如何回應駐沙烏地阿拉伯大使館遭攻擊事件將很快揭曉。（法新社）

    沙烏地阿拉伯國防部發言人表示，美國駐利雅德（Riyadh）大使館3日清晨遭到2架無人機襲擊，引發了1場小火災。對此美國總統川普暗示，在美國大使館疑似遭伊朗無人機襲擊後，美國將「很快」採取報復行動。

    根據《法新社》報導，美國駐沙烏地阿拉伯大使館證實發生1起無人機襲擊事件，造成「有限火災和輕微物質損失」。

    目擊者也稱，看到美國駐利雅德大使館冒出濃煙，並聽到利雅德外交區（外國使館所在地）傳來巨響。

    1位接近沙烏地阿拉伯軍方的消息人士透露，沙烏地阿拉伯防空部隊在攻擊中攔截了4架瞄準利雅德外交區的無人機。該消息人士因事件敏感性而要求匿名。

    美國駐沙烏地阿拉伯大使館在攻擊事件過後向身處利雅德、吉達（Jeddah）和達蘭（Dhahran）的美國公民發布了就地避難通知。

    針對大使館遇襲事件，川普接受《NewsNation》電視台採訪時表示，美國如何回應這起事件「很快就會揭曉」，但未提供更多細節。

