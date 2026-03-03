去年高調出手如今全面靜默！ 「摩薩德」缺席對伊大戰有玄機

以色列情報與特殊使命局（摩薩德）標誌與國旗。相較過去高調行動，摩薩德在近期美以對伊朗的打擊中保持罕見靜默，其策略意涵引發外界關注。（路透資料照）

以色列與美國對伊朗展開新一輪軍事行動，以色列情報與特殊使命局（Mossad，俗稱摩薩德）卻未出現在公開敘事中。相較於2025年戰事期間的公開發聲，這次該機構幾乎未對行動作出任何說明。目前未有公開資訊顯示摩薩德在此次行動中扮演具體角色。

《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）分析指出，真實的情報工作往往與電影情節不同。前摩薩德局長柯恩（Yossi Cohen）在回憶錄中揭露2018年獲取伊朗核檔案的細節，顯示情報單位並非依賴單一的黃金線索，而是透過追蹤貨櫃、監聽通訊、無人機空拍與街頭跟監等多源情報拼湊而成。這套複雜的方法論，反映情報機構在敵對環境中執行複雜任務的運作模式。

報導回顧2025年6月的戰事，當時摩薩德與以色列國防軍（IDF）情報部門合作，參與針對伊朗軍事與核相關人員的行動，並協助標定彈道飛彈設施的打擊座標。當時的行動模式結合了地面人員佈建、安裝於一般車輛的遠端遙控武器以及無人機技術。該次高調的行動顯示情報單位在境外行動上的能力，時任局長巴爾內亞（David Barnea）甚至曾公開向德黑蘭宣示其存在感。

可見與不可見皆為策略 隱性情報競逐成結構一環

針對此次聯軍空襲中情報體系的沉默，報導分析指出，情報機構在公開與低調之間的選擇，往往與其行動節奏與風險評估有關。在高強度衝突中，情報機構的可見性管理，已成為整體軍事運作的一環。各方在檯面下的情報競逐，亦構成當前多個區域安全結構的一部分。

在此背景下，摩薩德此次未出現在公開敘事中的狀態，與其過往高調釋出行動細節的做法形成對比。這種差異本身，已成為觀察以色列情報體系運作方式的另一個側面。

