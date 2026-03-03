為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中東變局重擊北京！王丹揭習近平「和平締造者」假面具被拆穿

    2026/03/03 13:21 即時新聞／綜合報導
    中國領導人習近平。（法新社資料照）

    中國領導人習近平。（法新社資料照）

    中東戰火持續，對此，中國民運人士王丹表示，在伊朗情勢發生變化後，中國官方的緊張已溢於言表，美國總統川普即將在3月31日訪問中國，他認為習近平原將以「和平締造者」身份會晤，以台灣問題作為籌碼進行利益交換，甚至幻想扮演中東調停者角色，「如今卻必須面對一個剛剛摧毀中國能源生命線、且徹底看穿其雙面手腳的川普」。

    王丹發文指出，伊朗局勢變化後，中國官方的緊張已溢於言表。解放軍報旗下的「鈞正平工作室」在官方微博緊急發聲，稱中國人民「永遠都要保持居安思危的清醒」，當前國際形勢複雜多變，「警惕之弦一旦鬆懈」，就可能給國家和人民帶來「難以挽回的損失」。這番罕見直指「複雜多變」的表態，實質是在為國內打預防針，害怕民衆看清中東「戰略支點」崩塌的真相。

    更尷尬的是，此刻正值川習會前夕。習近平原本希望以「和平締造者」身份赴會，拿台灣問題當籌碼進行利益交換，甚至幻想扮演中東調停者角色。如今卻必須面對一個剛剛摧毀中國能源生命線、且徹底看穿其雙面手腳的川普。中國極具影響力的智庫學者、北京大學教授王緝思的「大交易」理論已在波斯灣的硝煙中灰飛煙滅。中國原本期待的「G2」利益分配談判，變成了實力不對稱下的現狀確立。

    王丹指出，川普用德黑蘭的火光明確告訴北京：在涉及美國核心利益的清單上，沒有「大交易」，只有「接受現實」。無論中東石油安全還是印太民主鏈條，凡是被定義爲美國核心利益的項目，就是國家利益本身，而非外交談判的「剩餘物資」。

    相關新聞請見︰

    美伊開戰！ 毀了北京藉川習會「大交易」的算盤

    中國再失盟友 川習會蒙上陰影》彭博︰習近平會擔心 川普還想除掉誰

    解放軍報旗下的「鈞正平工作室」在官方微博緊急發文。（圖擷自鈞正平微博）

    解放軍報旗下的「鈞正平工作室」在官方微博緊急發文。（圖擷自鈞正平微博）

    相關新聞
    國際今日熱門
