中東變局重擊北京！王丹揭習近平「和平締造者」假面具被拆穿

中國領導人習近平。（法新社資料照）

中東戰火持續，對此，中國民運人士王丹表示，在伊朗情勢發生變化後，中國官方的緊張已溢於言表，美國總統川普即將在3月31日訪問中國，他認為習近平原將以「和平締造者」身份會晤，以台灣問題作為籌碼進行利益交換，甚至幻想扮演中東調停者角色，「如今卻必須面對一個剛剛摧毀中國能源生命線、且徹底看穿其雙面手腳的川普」。

王丹發文指出，伊朗局勢變化後，中國官方的緊張已溢於言表。解放軍報旗下的「鈞正平工作室」在官方微博緊急發聲，稱中國人民「永遠都要保持居安思危的清醒」，當前國際形勢複雜多變，「警惕之弦一旦鬆懈」，就可能給國家和人民帶來「難以挽回的損失」。這番罕見直指「複雜多變」的表態，實質是在為國內打預防針，害怕民衆看清中東「戰略支點」崩塌的真相。

更尷尬的是，此刻正值川習會前夕。習近平原本希望以「和平締造者」身份赴會，拿台灣問題當籌碼進行利益交換，甚至幻想扮演中東調停者角色。如今卻必須面對一個剛剛摧毀中國能源生命線、且徹底看穿其雙面手腳的川普。中國極具影響力的智庫學者、北京大學教授王緝思的「大交易」理論已在波斯灣的硝煙中灰飛煙滅。中國原本期待的「G2」利益分配談判，變成了實力不對稱下的現狀確立。

王丹指出，川普用德黑蘭的火光明確告訴北京：在涉及美國核心利益的清單上，沒有「大交易」，只有「接受現實」。無論中東石油安全還是印太民主鏈條，凡是被定義爲美國核心利益的項目，就是國家利益本身，而非外交談判的「剩餘物資」。

解放軍報旗下的「鈞正平工作室」在官方微博緊急發文。（圖擷自鈞正平微博）

