中東戰火升級！ 以色列台灣媽媽曝「真實慘況」：避難包記得加1物

美國與以色列聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，2月28日精準擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）與多名高層後，中東戰火全面升級。居住在以色列的台灣民眾「洛杉磯猶太小街誌」近日透過社群媒體分享第一線的戰時震撼紀錄。從半夜無預警的飛彈襲擊，到防空洞內的鄰里百態，將艱澀的戰略攻防轉化為平凡家庭的生存實錄，引發大批網友關注。

2月28日清晨，當美以聯手發動空襲的消息傳開，以色列境內也隨之陷入密集的飛彈報復威脅。「洛杉磯猶太小街誌」在臉書發文表示，凌晨時分警報大作，丈夫大喊「直接跑！什麼都不要拿！」，全家在氣溫僅有個位數的深夜，穿著單薄睡衣與鄰居像「毛毛蟲」般亂中有序地衝進避難室。她形容鐵穹系統攔截飛彈的聲音，近距離聽起來並非平常的「轟轟」聲，而是像尖銳撞擊的「ㄆㄧㄤˋ」聲，隨之而來的是整座樓梯的劇烈震動，以及攔截後長達10分鐘的碎片墜落期。

在長達數小時甚至跨日的避難生活中，她也揭露了戰爭中極其狼狽與真實的一面。她坦言，避難包什麼都備了，卻偏偏漏掉生理用品，導致在空襲警報反覆響起、無法回家的9小時中，面臨經期與內急的雙重煎熬，甚至目睹「吸滿紅色液體」的慘烈畫面。她幽默地提醒網友，避難包除了乾糧，重複檢查避難包更是關鍵，否則一整天被空襲警報卡住，剛回到家沒多久又響起預警，連澡都來不及洗就又要回到防空洞。

「洛杉磯猶太小街誌」在避難期間與丈夫的對話中，也帶入對台海局勢的觀察。以色列丈夫認為台以情勢相似，她則犀利反駁稱，以色列雖然也有主張與敵國和平的「扯後腿」政黨，但「沒有要把國家送人，或讓敵對勢力外籍配偶爪子污染國會，更不會莫名砍國防預算的政黨」，更痛批國民黨根本是「中共小嘍嘍，說是養的狗都還污辱狗」。她感嘆，看到以色列發展出「台版鐵穹」交給台灣，希望家鄉能好好守護這套裝備。

「洛杉磯猶太小街誌」筆下的以色列鄰里依然充滿人性與幽默，無論是醫生鄰居冒險衝回家只為抱出愛犬，還是鄰居們在防空洞內抱怨灰塵與腎結石的「猶太日常」，都展現出強大的心理素質。她最後感性地表示，台灣人一輩子被中共飛彈對著，也是某種程度的「戰地兒女」，呼籲在大環境動盪下，台灣人更應展現出與以色列旗鼓相當的韌性與自我防衛決心。

