翻臉不認人！中國拒援伊朗 彭博揭原因「中伊關係早已失衡」

彭博分析，中伊關係遠比外界普遍認為的更加失衡，其戰略關係也未如同想象中那麼重要。（路透資料照）

中國是伊朗最重要的經濟夥伴，購買了伊朗約90%的石油產量，為這個受到嚴厲制裁的政權提供了關鍵財政支撐。但在美國、以色列近日頻頻對伊朗發動空襲之際，北京除了表示譴責，幾乎未對德黑蘭的防禦行動伸出援手，引發外界關注。

彭博報導分析，這當中原因遠不止軍事克制。中伊關係遠比外界普遍認為的更加「失衡」，其戰略關係也未如同想像中那樣重要。北京對德黑蘭的投資規模，遠未達到雙方高調宣布的協議水準，兩國的軍事合作也十分有限。原則上，中國的中東戰略是在伊朗及其對手之間維持平衡。

請繼續往下閱讀...

此外，距離中美領導人峰會僅剩數週，中國完全有理由置身事外，將自身塑造成穩定力量，而非衝突的直接參與者。報導認為，北京重視與德黑蘭的關係，但重要性遠不如與俄羅斯的關係。中伊關係似乎更多建立在務實基礎之上，而非深層戰略一致。

誠然，伊朗加入金磚國家（BRICS）、上海合作組織（SCO）等由中國主導的機制，有助於北京稀釋華府的影響力，並強化其全球地位；2023年，中國促成伊朗與沙烏地阿拉伯和解，間接提升了北京的外交公信力；近期美國總統川普（Donald Trump）動輒發動軍事干預，北京也希望藉此爭取惴惴不安的小國支持。

然而長期以來，中國實際上在中東奉行「雙軌策略」（dual-track approach），除了與伊朗關係，也試圖在與美國及其地區盟友之間保持平衡。彭博引述北京清華大學國際關係學系副教授佘綱正所說，對伊朗提供軍事支持，「並非中國在該地區的一貫做法」。

至於經濟層面，彭博報導指出，伊朗具折扣的原油約佔中國海運石油進口量的13%。這有助於北京在俄羅斯、沙烏地阿拉伯等供應國之外達成能源供應多元化，但從整體來看仍具可替代性。

與此同時，北京與莫斯科則處在完全不同層級的關係。報導稱，俄羅斯是中國抗衡美國主導地位的重要支點，也是關鍵能源供應國，並在多個多邊機制中與中國密切合作。中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）之間緊密的私人關係，更進一步強化了種種聯繫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法