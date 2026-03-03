男女有別？ 遭誤擊墜機男飛官險遭科威特人圍毆 女飛官獲熱情關心

男飛官落地後，被當地人誤認是敵軍，險遭圍毆，另外有女飛官落地後則獲當地人非常友善關心對待。（圖擷自X）

3架支援打擊伊朗行動的美軍F-15E攻擊鷹式戰鬥機，在科威特上空遭科威特防空部隊誤擊而墜毀，所幸6名機組人員全數彈射逃生，不過飛行員落地後遇到小插曲，有男飛官落地後，被當地人誤認是敵軍，一度遭到包圍，險遭圍毆，另外有女飛官落地後則被當地人非常友善關心對待。

美軍中央司令部（CENTCOM）2日表示，1日深夜有3架支援打擊伊朗行動的美軍F-15E攻擊鷹式戰鬥機，在科威特上空遭科威特防空部隊誤擊而墜毀，所幸6名機組人員全數彈射逃生，安全無虞。

飛官跳傘逃生落地後的畫面也在網路上曝光，1名男飛官落地後，遭到當地人誤認是敵軍包圍，還持棍逼近，直至飛行員表明身份是美國人後才散開。

另1名女飛官落地後，科威特人則立刻關心，詢問「你沒事嗎？」、「需要幫助？」，還跟她說感謝妳幫助我們。

許多網友看到後紛紛回應：「大型雙標現場XD」、「伊朗沒有女飛行員，所以科威特人才篤定那位女飛行員不是敵人」、「友好是因為伊朗沒女的飛行員」、「看到是女性就能直接排除敵對可能了」。

More footage of the pilots and weapons systems officers （WSO） from the F-15E after the friendly fire incident https://t.co/IZBOpDXJ0f pic.twitter.com/dfTqnecbkd — realPATRiOT ???????????? （@realP4TRi0T） March 3, 2026

