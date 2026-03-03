為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    男女有別？ 遭誤擊墜機男飛官險遭科威特人圍毆 女飛官獲熱情關心

    2026/03/03 09:59 即時新聞／綜合報導
    男飛官落地後，被當地人誤認是敵軍，險遭圍毆，另外有女飛官落地後則獲當地人非常友善關心對待。（圖擷自X）

    男飛官落地後，被當地人誤認是敵軍，險遭圍毆，另外有女飛官落地後則獲當地人非常友善關心對待。（圖擷自X）

    3架支援打擊伊朗行動的美軍F-15E攻擊鷹式戰鬥機，在科威特上空遭科威特防空部隊誤擊而墜毀，所幸6名機組人員全數彈射逃生，不過飛行員落地後遇到小插曲，有男飛官落地後，被當地人誤認是敵軍，一度遭到包圍，險遭圍毆，另外有女飛官落地後則被當地人非常友善關心對待。

    美軍中央司令部（CENTCOM）2日表示，1日深夜有3架支援打擊伊朗行動的美軍F-15E攻擊鷹式戰鬥機，在科威特上空遭科威特防空部隊誤擊而墜毀，所幸6名機組人員全數彈射逃生，安全無虞。

    飛官跳傘逃生落地後的畫面也在網路上曝光，1名男飛官落地後，遭到當地人誤認是敵軍包圍，還持棍逼近，直至飛行員表明身份是美國人後才散開。

    另1名女飛官落地後，科威特人則立刻關心，詢問「你沒事嗎？」、「需要幫助？」，還跟她說感謝妳幫助我們。

    許多網友看到後紛紛回應：「大型雙標現場XD」、「伊朗沒有女飛行員，所以科威特人才篤定那位女飛行員不是敵人」、「友好是因為伊朗沒女的飛行員」、「看到是女性就能直接排除敵對可能了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播