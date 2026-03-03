為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    誰接任伊朗「最高領袖」？美聯社列5可能人選

    2026/03/03 09:41 編譯謝宜哲／綜合報導
    伊朗最高領袖哈米尼在這次美國、以色列聯手空襲中喪生，伊朗最高領袖仍懸缺。（法新社資料照）

    美國和以色列2月28日對伊朗發動空襲，殲滅最高領袖哈米尼。失去哈米尼的伊朗，將選出新最高領袖，對此《美聯社》詳細列出5大候選人。

    第一個候選人為莫塔巴（Mojtaba Khamenei）。莫塔巴是哈米尼之子兼中層什葉派神職人員，被廣泛認為是潛在繼承人。

    莫塔巴與伊朗革命衛隊關係密切，但從未擔任過任何公職。若他當選可能會引發爭議，因為伊朗長期以來批評世襲統治，並標榜自身更為公正。

    第二個候選人為阿拉菲（Ayatollah Ali Reza Arafi）。身為哈米尼親信與伊朗資深神職人員的他，在哈米尼去世後暫時代理最高領袖的職務。雖然有傳聞稱他上任不到1天就在2日亡於以色列新一輪空襲，但此消息尚未經過證實。

    第三個候選人為魯哈尼（Hassan Rouhani）。羅哈尼2013年至2021年擔任伊朗總統，與歐巴馬政府達成具有里程碑意義的核協議，但該協議在美國總統川普第一任期內被廢除。

    羅哈尼在伊朗專家會議任職至2024年，之後他表示自己被取消競選連任的資格，並批評此舉侵犯伊朗人民的政治參與權。

    第四個候選人為哈山（Hassan Khomeini）。哈山是伊朗首任最高領袖何梅尼的孫子，但從未擔任過任何政府職位。

    第五個候選人為米爾巴格里（Ayatollah Mohammed Mehdi Mirbagheri）。米爾巴格里是高級神職人員兼伊朗專家會議的成員。

    米爾巴格里還擔任庫姆（Qom）伊斯蘭文化中心主任，該中心是伊朗主要的伊斯蘭教教育中心。

