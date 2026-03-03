英駐賽普勒斯基地遭「伊朗製」無人機轟炸 官員：有2架被攔截

英國官員2日證實，賽普勒斯境內的阿克洛迪瑞皇家空軍基地當天遭伊朗製無人機襲擊。圖為戰機2日在基地上空警戒。（美聯社）

英國官員2日證實，賽普勒斯境內的皇家空軍基地遭1架伊朗製無人機襲擊，所幸並未造成人員傷亡。歐洲國家已不可避免捲入了美國、以色列和伊朗之間的衝突。

路透報導，2日凌晨，1枚炸彈落在阿克洛迪瑞皇家空軍基地（RAF Akrotiri）的跑道上。阿克洛迪瑞是地中海的熱門度假勝地，且有數千家外國企業進駐。事發後，當地居民紛紛趕往避難所。

賽普勒斯高級官員指出，伊朗製「見證者」（Shahed）無人機發起了上述攻擊，其極可能由伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）所發射。官員強調，攻擊僅針對英國皇家空軍基地，而非賽普勒斯。無人機飛行高度非常低，導致偵測系統未能及時發出警報。

美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，伊朗隨後對卡達、阿拉伯聯合大公國、科威特與巴林等設有美軍基地的週邊國家展開飛彈報復。伊朗在中東多國培植的武裝團體正同步展開攻擊行動。

賽普勒斯政府發言人2日稱，當天白天又有2架無人機侵入領空，同樣飛向阿克洛迪瑞，引發警報、戰機緊急升空，最終均被攔截。賽普勒斯總統克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）表示，「共和國所有相關單位都已進入戒備狀態，將全面完成作戰準備。」

