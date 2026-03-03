為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    哈米尼夫人傷重不治　伊朗矢言不惜代價捍衛國土

    2026/03/03 02:54 中央社

    美以聯手攻伊進入第3天，據伊朗媒體報導，伊朗已故最高領袖哈米尼的夫人在轟炸行動中受傷，今天傷重不治。此外，伊朗國安首長今天表示，伊朗將不惜一切代價捍衛國土。

    塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，現年79歲的巴格爾扎德（Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh），自丈夫哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）2月28日在空襲中喪命後，就一直處於昏迷狀態。

    與此同時，伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）首長拉里賈尼（Ali Larijani）今天在社群平台X上以英文發文表示：

    「我們將不惜一切代價，堅決捍衛我們的國土和我們6000年的文明，並將讓敵人為他們的誤判感到後悔。」

    法新社報導，自上週末遭美國與以色列聯手攻擊後，伊朗在中東地區發動報復行動，但伊朗外交部長今天表示，伊朗對波斯灣國家並無惡意。

    阿拉奇（Abbas Araghchi）在與中國外交部長王毅通話時表示：「伊朗對波斯灣國家沒有敵意，並決心與他們發展睦鄰友好關係。」

    根據伊朗外交部，阿拉奇指出，伊朗「對美國軍事基地的防禦性回應…不應被視為伊朗對這些國家的攻擊」。（編譯：張曉雯）1150303

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播