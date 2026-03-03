英國拒美軍使用賽普勒斯基地 稱僅限防禦用途未參戰

英國首相施凱爾表示，美國在目前與伊朗的戰爭中，將不會使用位於賽普勒斯南端的阿克洛迪瑞皇家空軍基地。（路透）

面對美國總統川普的批評，英國首相施凱爾（Keir Starmer）2日仍表示，美國在目前與伊朗的戰爭中，將不會使用位於賽普勒斯的英國軍事基地。

施凱爾1日宣布，已同意美國使用英國軍事基地，執行「特定且有限的防禦目的」的請求。但他2日在國會發言時表示，這將不包括位於這個地中海島嶼的基地，「賽普勒斯的基地目前沒有、未來也不會被美國使用……因為它們不適合。」

請繼續往下閱讀...

1架伊朗無人機1日擊中位於該島南端的英國阿克洛迪瑞皇家空軍基地（RAF Akrotiri）跑道。施凱爾向國會議員強調，這架無人機並非針對英國所做出的任何決定而來的報復，而是在英國宣布允許美國使用其基地之前就已發射。

賽普勒斯內政部表示，基地周圍地區已進行疏散。1名機場官員表示，賽普勒斯西部的巴福斯（Paphos）機場也進行疏散，但隨後解除警報，並恢復正常運作。

該官員還說，拉納卡（Larnaca）和巴福斯機場已有60多個航班被取消。位於東南海岸的拉納卡機場目前也已恢復正常運作。

在疏散行動之前，2日稍早有2架飛往阿克洛迪瑞基地的無人機遭到攔截。

英國國防部告訴法新社，做為預防措施，「我們正將居住在阿克洛迪瑞基地的家屬，轉移至賽普勒斯島上附近的其他替代住所」，但該基地仍繼續正常運作。發言人強調，損失「極小」，而且「沒有人員傷亡」。

與此同時，希臘表示，將派遣2艘巡防艦和2架F-16戰機前往賽普勒斯。希臘國防部表示，雅典將協助賽普勒斯「對抗其領土上的威脅與非法行為」。國防部長鄧迪亞斯（Nikos Dendias）也表示，他將於3日前往賽普勒斯。

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）表示，對阿克洛迪瑞基地的襲擊，擊中機場跑道；該基地是位於沿海城市里馬索（Limassol）附近的英國海外領地。

賽普勒斯總統克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）表示，這起發生在午夜剛過的事件，涉及1架「見證者」（Shahed）無人機。

古柏表示，英國政府正研究所有可能的選項，以便在必要時協助該地區的國民返國。她告訴天空新聞網（Sky News），估計有30萬名英國公民置身目前遭伊朗鎖定的波斯灣國家，其中包括目前領空已關閉的國家。迄今，已有超過10萬名英國國民登記他們在該地區的行蹤。

英國中東事務政務次長法柯納（Hamish Falconer）堅稱，英國「並未參戰」，英國做出決定，不參與美國和以色列政府發動的第一波打擊。然而，面對伊朗魯莽的襲擊，英國支持美國使用基地以進行防禦性行動的請求。

川普在接受「每日電訊報」（The Daily Telegraph）的獨家專訪時表示，他對施凱爾最初的立場感到「非常失望」。雖然川普對施凱爾後來允許美國在特定理由下使用基地表示肯定，但也表示「花了太多時間」。

在前首相布萊爾（Tony Blair）災難性地支持美國主導的入侵伊拉克行動後，任何在中東的潛在軍事行動，在英國政治上都極為敏感。

英國智庫「英國對外政策研究集團」（British Foreign Policy Group）負責人亞斯皮諾（Evie Aspinall）指出，英國不會希望被視為這場衝突的關鍵參與方，因此只允許防禦性而非攻擊性的打擊，但兩者在實務上的差異極小。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法