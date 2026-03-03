為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    史詩怒火行動再傳犧牲 美軍證實第4人陣亡

    2026/03/03 01:52 國際新聞中心／綜合報導
    美軍2日證實，在針對伊朗的軍事行動中，已有第4名美國軍人陣亡。圖為美國戰爭部長赫格塞斯。（美聯社）

    美軍2日證實，在針對伊朗的軍事行動中，已有第4名美國軍人陣亡。圖為美國戰爭部長赫格塞斯。（美聯社）

    美國中央司令部（US Central Command）2日表示，在針對伊朗的軍事行動中，已有第4名美國軍人陣亡。

    這項消息發布的前一天，軍方1日才證實有3名美國軍人陣亡，這是自2月28日開始對伊朗發動空襲以來，首度傳出的美軍死亡消息。

    中央司令部在2日透過社群媒體發佈的聲明中指出，這名未公布姓名的第4名軍人，「在伊朗最初的攻擊中身受重傷，最終傷重不治。」

    聲明說：「主要作戰與我們的回應行動仍在持續。陣亡者的身分將在通知近親24小時後才會公布。」

    美軍1日表示，有3名美國軍人在針對伊朗的美國／以色列聯合「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）中「陣亡」，另有5人「身受重傷」。2名不願具名的美國官員1日告訴路透，這些美軍是在科威特的一處基地陣亡。

    美軍1日也表示，另有數名人員「受到輕微彈片傷及腦震盪，目前正準備重返崗位。」

    美國總統川普2月28日宣布「史詩怒火行動」展開時表示，他的政府正「採取一切可能措施，將該地區美國人員面臨的風險降至最低。」但他也說，美軍可能會有傷亡，「這在戰爭中是常有的事」，「但我們這麼做不是為了現在」，「我們這麼做是為了未來。」

    在1日發佈的影片聲明中，川普稱這些陣亡軍人是「真正的美國愛國者，他們為我們國家做出最終極的犧牲，與此同時，我們也將繼續執行他們為之獻出生命的正義任務。」

    川普強調，將為他們的死復仇，並對那些基本上是對文明發動戰爭的恐怖分子，給予最嚴厲的打擊。

    在2日上午的記者會上，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也說，這種規模的行動將會包括傷亡，「史詩怒火行動」的任務是「摧毀伊朗的攻擊性飛彈、摧毀伊朗的飛彈生產、摧毀他們的海軍與其他安全基礎設施，他們將永遠無法擁有核武。」

