馬克宏宣布核武新戰略 軍機暫駐盟國並首度擴充核彈頭

法國總統馬克宏（中）宣布，將允許其攜帶核武的軍機暫時部署至盟國，並擴充其核彈頭數量，這是法國至少自1992年以來首度擴充其核武庫。（法新社）

法國總統馬克宏2日宣布，法國將允許其攜帶核武的軍機暫時部署至盟國，並將核彈頭數量從目前不到300枚的水準向上增加，這是法國至少自1992年以來首度擴充其核武庫，成為其旨在強化歐洲獨立自主的新核戰略的一部分。

馬克宏表示，這項史無前例的新政策，可以「允許我國戰略空軍的部分兵力暫時部署至盟國」，但他強調，在核武使用的決策上，絕不會與其他任何國家共享。

馬克宏在法國西北部停泊彈道飛彈潛艦的長島（L’Ile Longue）軍事基地表示，已開始與英國、德國、波蘭、荷蘭、比利時、希臘、瑞典和丹麥等國，就相關安排展開磋商。

在美國總統川普引發的持續緊張局勢，導致歐洲大陸產生疑慮之際，馬克宏這場籌備已久的演說，旨在闡明法國核武如何融入歐洲安全體系。

依據法國憲法身為三軍統帥的馬克宏表示，法國也將允許合作夥伴參與嚇阻演習，並允許盟國的非核武部隊參與法國的核活動。

在一份聯合聲明中，馬克宏與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）對深化法德在嚇阻領域的整合表示歡迎。聲明指出：「法國與德國已同意自今年起採取首批具體步驟，包括德國常規部隊參與法國核演習、共同視察戰略要地，以及與歐洲夥伴共同發展常規能力。」

馬克宏同時宣布，法國將把核彈頭數量從目前不到300枚的水準向上增加，但未提供具體數字。這將是法國至少自1992年以來首度擴充其核武庫。

馬克宏說：「我已決定增加我國核武庫的彈頭數量。我的責任是確保我們的嚇阻力量維持其確保的破壞力，而且未來也將持續維持。」

歐洲各國領袖對美國透過所謂「核保護傘」協防歐洲的承諾，日益感到懷疑；這項長期政策旨在確保盟國，尤其是北大西洋公約組織（NATO）成員國，在面臨威脅時，能受到美國核武力量的保護。

馬克宏表示，面對新興威脅，美國國防戰略（NDS）近期的轉變顯示，美國正重新調整其優先事項，促使歐洲必須對自身安全承擔更直接的責任。他表示，歐洲人應該將命運更牢牢地掌握在自己手中，「要獲得自由，就需要令人敬畏。」

繼英國於2020年脫歐後，法國成為歐盟中唯一的核武國家。針對馬克宏去年提出討論法國核嚇阻、甚至邀請歐洲夥伴參與核演習的提議，部分歐洲國家已予以響應。

梅爾茨上月表示，他已就此議題與馬克宏進行「初步會談」，並公開推測德國空軍戰機可能被用來搭載法國核彈。但馬克宏在2日的演說中排除這種可能性。

法國與英國也在去年7月通過一項聯合宣言，允許兩國的核武力量在保持獨立的同時進行「協調」。英國雖不再是歐盟成員，但仍是北約盟國，也是法國以外歐洲唯一擁有核嚇阻力量的國家。

