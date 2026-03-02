卡達國企設施遇襲停產LNG 沙烏地煉油廠部分停擺

卡達能源公司2大主要天然氣處理基地的設施遭伊朗攻擊，已暫停生產LNG及相關產品。（路透）

國營卡達能源公司今天表示，其2大主要天然氣處理基地的設施遭伊朗攻擊後，公司已暫停生產LNG及相關產品。而沙烏地阿拉伯的拉斯塔努拉煉油廠也因遇襲，部分作業被迫暫停。

法新社報導，卡達能源公司（QatarEnergy）在聲明中指出：「由於公司在卡達拉斯拉凡工業市（Ras Laffan Industrial City）及梅薩伊德工業市（Mesaieed Industrial City）的作業設施遭受軍事攻擊，公司已停止液化天然氣（LNG）及相關產品的生產。」

請繼續往下閱讀...

卡達國防部稍早表示，一架伊朗無人機「鎖定卡達能源公司位於拉斯拉凡工業市的能源設施」，也就是該公司在首都杜哈北方約80公里的陸上天然氣處理基地。

聲明還指出，另有一架無人機「鎖定梅薩伊德一座發電廠的水槽」。梅薩伊德位於杜哈南方約40公里，也是卡達生產天然氣的關鍵據點。

卡達國防部補充道，目前未傳出人員傷亡。

另一方面，沙烏地阿拉伯能源部今天稍早表示，該國位於波斯灣沿岸的大型拉斯塔努拉煉油廠（Ras Tanura）遭受攻擊，導致廠區起火，部分作業被迫暫停。

拉斯塔努拉煉油廠位於沙烏地東部海岸，是中東地區最大的煉油廠之一，也是沙國能源產業的基石。

該廠每日產能達55萬桶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法