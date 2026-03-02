為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美軍證實：3架F-15E遭科威特誤擊墜毀 6人全數生還

    2026/03/02 20:58 中央社
    美軍F-15E同型機。(路透社檔案照)

    美軍F-15E同型機。(路透社檔案照)

    網路今瘋傳疑似一架美軍F-15E戰機在科威特墜毀景象。(法新社)

    網路今瘋傳疑似一架美軍F-15E戰機在科威特墜毀景象。(法新社)

    美軍中央司令部（CENTCOM）表示，昨天深夜有3架美國戰機在科威特上空，遭科威特防空部隊誤擊而墜毀。事件發生時正在進行戰鬥，包括應對來自伊朗的攻擊。

    法新社報導，美軍中央司令部今天表示：「3架支援『史詩怒火行動』（Operation Epic Fury）任務的美軍F-15E攻擊鷹式戰鬥機，在科威特上空因明顯友軍誤擊事件而墜毀。」

    「在包含伊朗軍機、彈道飛彈、無人機攻擊的戰鬥期間，這些美國空軍戰機遭到科威特防空部隊誤擊墜落。」

    美方並補充道，6名機組人員全數彈射逃生，安全無虞。

    聲明指出：「科威特已承認這起事件，我們感謝科威特國防部隊在持續行動中所做的努力與支援。」

    科威特國防部稍早表示，數架美軍戰機今晨墜毀科威特境內，機組人員全數生還。

    上月28日，美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊，伊朗今天連續第3天鎖定波斯灣各地的美國盟友進行報復。

    法新社記者目擊美國駐科威特大使館冒出黑煙。使館方面未宣布被擊中，但發布安全警示，呼籲民眾遠離。另外，一處美國基地與一座發電廠也淪為攻擊目標。

    阿拉伯聯合大公國的阿布達比及杜拜，以及卡達首都杜哈、巴林首都麥納瑪也傳出爆炸聲響。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播