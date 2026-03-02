美軍證實：3架F-15E遭科威特誤擊墜毀 6人全數生還

美軍F-15E同型機。(路透社檔案照)

網路今瘋傳疑似一架美軍F-15E戰機在科威特墜毀景象。(法新社)

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，昨天深夜有3架美國戰機在科威特上空，遭科威特防空部隊誤擊而墜毀。事件發生時正在進行戰鬥，包括應對來自伊朗的攻擊。

法新社報導，美軍中央司令部今天表示：「3架支援『史詩怒火行動』（Operation Epic Fury）任務的美軍F-15E攻擊鷹式戰鬥機，在科威特上空因明顯友軍誤擊事件而墜毀。」

「在包含伊朗軍機、彈道飛彈、無人機攻擊的戰鬥期間，這些美國空軍戰機遭到科威特防空部隊誤擊墜落。」

美方並補充道，6名機組人員全數彈射逃生，安全無虞。

聲明指出：「科威特已承認這起事件，我們感謝科威特國防部隊在持續行動中所做的努力與支援。」

科威特國防部稍早表示，數架美軍戰機今晨墜毀科威特境內，機組人員全數生還。

上月28日，美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊，伊朗今天連續第3天鎖定波斯灣各地的美國盟友進行報復。

法新社記者目擊美國駐科威特大使館冒出黑煙。使館方面未宣布被擊中，但發布安全警示，呼籲民眾遠離。另外，一處美國基地與一座發電廠也淪為攻擊目標。

阿拉伯聯合大公國的阿布達比及杜拜，以及卡達首都杜哈、巴林首都麥納瑪也傳出爆炸聲響。

