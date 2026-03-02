為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    外媒指向伊朗出售超音速反艦飛彈 中國矢口否認

    2026/03/02 20:59 中央社
    中國外交部發言人毛寧。（路透檔案照）

    中國外交部發言人毛寧。（路透檔案照）

    外媒報導，伊朗向中國採購CM-302超音速反艦飛彈的協議已接近完成，是中國近年來向伊朗提供的最先進武器裝備之一。不過，中國外交部發言人毛寧今天對此矢口否認，指「有關報導不屬實」，中方反對「惡意關聯炒作」。

    對於媒體提問，美國與以色列聯手攻擊伊朗前是否先通知中國，毛寧回應「關於美國的軍事行動，中方沒有提前得到通報」。

    中國外交部下午舉行例行記者會，美國、以色列聯手攻擊伊朗與中國的關聯成為媒體關注焦點。澎湃新聞報導，毛寧在回答媒體相關提問時，作上述表示。

    毛寧說，「有關報導不屬實」，中國「作為負責任大國，一貫履行國際義務」，中方反對「惡意關聯炒作」，希望有關方面多做有助於緩和局勢緊張的事。

    路透社日前報導，6名知情人士透露，伊朗正計畫向中國採購CM-302（鷹擊YJ-12外銷版）超音速反艦飛彈，且交易已接近完成階段，但交付時程尚未敲定。這被視為伊朗在緊張局勢升溫之際，緊急補強軍事能力的重要動作。

    據透露，中國與伊朗的相關會談在2025年夏季進入最後階段，伊朗軍方及政府高層官員曾前往中國，其中包括國防部副部長歐拉伊（Massoud Oraei）。

    前以色列情報官員、現任以國智庫「國家安全研究所」（Institute for National Security Studies）伊朗事務資深研究員希特里諾維奇（Danny Citrinowicz）表示，如果伊朗具備以超音速攻擊區域內艦艇的能力，這將完全改變形勢，這些飛彈極難攔截。

