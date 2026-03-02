以國退役情報主管警告：伊朗恐啟動全球潛伏特工報復哈米尼之死

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）日前在空襲中身亡。（歐新社）

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）日前在空襲中身亡。對此，以色列前軍事情報局研究部主管庫柏瓦瑟（Yossi Kuperwasser）發出嚴正警告，德黑蘭政權極可能已開始喚醒長期潛伏於西方國家的特工，以報復哈米尼之死。

據《地鐵報》報導，以色列退役准將庫柏瓦瑟指出，伊朗政權在全球各地均部署有親政府的潛伏武裝勢力，這些成員平時保持沉寂，但在最高領袖遇刺等極端情況下，會被賦予執行恐怖攻擊的任務。他強調，這些特工不僅存在於伊朗僑民社群中，甚至已滲透進美國及其他西方國家。

德國聯邦議院情報委員會官員亨利克曼（Marc Henrichmann）亦坦言，無法排除潛伏於歐洲的特工採取報復行動。

目前，伊朗的境外影響力已在部分地區引發騷亂。在巴基斯坦喀拉蚩（Karachi），數百名親伊朗示威者衝擊美國領事館並縱火，造成至少9名示威者死亡、數十人受傷。

面對伊朗可能發動的「全球化」報復，西方國家已全面提升警戒層級，防範潛伏勢力在境內發動突然打擊。

