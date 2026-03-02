美駐科威特使館冒濃煙、F-15戰機墜毀 官方查兩者關聯

美國駐科威特大使館今日（2日）上午驚傳火警，現場冒出陣陣濃煙。（法新社）

美國駐科威特大使館今日（2日）上午驚傳火警，現場冒出陣陣濃煙。美國駐科威特使館隨即發布緊急聲明，要求所有人員切勿前往使館，並呼籲在當地的美國公民就地避難。與此同時，一架美軍F-15戰機傳出在使館附近的傑赫拉（Al Jahra）地區墜毀，目前官方尚未證實兩起事件是否具有關聯。

據《紐約郵報》報導，今日上午美駐科威特使館院區內出現火光與濃煙。使館官員在火警發生後迅速向公眾發出警告：「請勿前往大使館」，並敦促室外人員應立即尋找掩體、留在室內以策安全。一名住在使館附近的埃及籍工人受訪時表示，他確實目擊到煙霧，但不確定使館是否遭到近期伊朗相關軍事行動的波及。

在使館傳出災情的同時，社群平台X流傳的一段影片顯示，一架F-15戰機在距離使館區約30英里（約48公里）的傑赫拉以西地區墜毀。影片中可見飛行員在飛機撞擊地面前已成功彈射逃生，據初步了解目前人員平安。

目前美國軍方與科威特當局正針對使館火警與戰機墜毀的原因展開深入調查。

